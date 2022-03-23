Getty Images يستضيف ملعب ويمبلي في لندن مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

طالب كلّ من عمدة مدينة مانشستر وعمدة مدينة ليفربول بنقل مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي ستجرى بين فريقين من المدينتين، من ملعب ويمبلي في لندن.

ويفترض أن تقام المباراة، بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول، في عطلة نهاية الأسبوع 16 و17 نيسان/أبريل.

إلا أن حركة القطارات ستتوقف بين لندن والمدينتين بين 15 و18 نيسان/أبريل بسبب أعمال صيانة.

وقال كلّ من عمدة مانشستر، آندي بورنهام، وعمدة ليفربول، ستيف روثرام، إن المباراة يجب أن تقام في "ملعب يمكن بلوغه بشكل أفضل".

وبعثا برسالة مشتركة إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قالا فيها: "بدون قطارات سريعة ومباشرة، لن يبقى أمام الكثير من الناس خيار سوى القيادة أو الطيران أو القيام برحلات قطار معقدة للغاية، أو حجز مكان للإقامة حتى اليوم التالي".

وجاء في الرسالة: "إذا أخذتم في الحسبان ارتفاع تكاليف الوقود، فمن الواضح أن مشجعي كلا الناديين، الذين سيحضرون هذه المباراة، سيواجهون تكلفة باهظة وإزعاجا - وذلك قبل التفكير في أي تأثير بيئي".

وتحدث المسؤولان في الرسالة عن "اعتبارات لوجستية وأمنية مهمة"، مشيرين إلى أن لجوء الآلاف من المشجعين إلى أبرز الطرق السريعة المؤدية إلى جنوب - في غياب القطارات - سيؤدي على الأرجح إلى ازدحام شديد.

وأضافت الرسالة أن: "وقوع حادث واحد قد يحول الطريق السريع بأكمله إلى طريق مسدود ويفوت على المشجعين ركلة البداية".

وأضاف المسؤولان أنهما يتفهمان أن أعمال الصيانة "حدّد موعدها منذ عام 2019، وأن اتحاد كرة القدم قد أُبلغ بها بشكل واضح في الخريف الماضي".

وقالا: "على مدار العام الماضي، سمعنا مرات عديدة شعار: كرة القدم لا شيء بدون جماهير. إن تُرك هذا القرار قائماً، وحُرم الناس من هذه المباراة، أو كانوا غير قادرين على الحضور لأسباب أخرى، فستكون هذه الكلمات بلا معنى للكثيرين".

وتابعا بالقول: "نعتقد أن الحل الأكثر وضوحًا هو نقل المباراة إلى ملعب يسهل الوصول إليه، وأن نعرض العمل معكم بشكل بناء لتحقيق ذلك".

وقبل توجيه الرسالة، أعلن اتحاد كرة القدم أنه يتواصل مع الناديين، ويعمل مع شبكة القطارات "نتورك رايل" وشركة الحافلات "ناشيونال إكسبرس" لإيجاد حلّ "حتى يتمكن مشجعو الفريقين من السفر من وإلى (ملعب) المباراة بأقل قدر ممكن من التعطيل".

ولا يشكل ملعب ويمبلي مشكلة بالنسبة للمواجهة الأخرى في نصف نهائي الكأس، التي تجمع بين فريقي لندن، تشيلسي وكريستال بالاس.