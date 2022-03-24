Getty Images يستخدم الأوكرانيون أكياس الرمل لحماية بعض المباني

تستعد مدينة أوديسا الساحلية الاستراتيجية - الواقعة جنوب غربي أوكرانيا والتي تعرف بلؤلؤة البحر الأسود - لهجوم من قبل القوات الروسية.

ويتوقع أن تكون ثالث أكبر مدن أوكرانيا الهدف التالي للقوات الغازية، فقد بدأت القوات البحرية الروسية في قصف ضواحي أوديسا، كجزء من جهود عدم السماح بوجود أوكراني على البحر الأسود.

وقال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي إن قوات العدو قصفت شاطئ المنطقة المحيطة.

وحذر عمدة المدينة، جينادي تورخانوف، من أن القوات الروسية قد تحيط قريباً بالمدينة الساحلية من ثلاث جبهات.

وقال تورخانوف إن القوات الروسية الموجودة في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا قد تتحرك، ما قد يفصل أوديسا بشكل أساسي عن باقي البلاد.

وتمتد ترانسنيستيريا على طول الحدود الجنوبية الغربية لأوكرانيا، وهي معترف بها دولياً كجزء من مولدوفا، ولكن تحكمها حكومة موالية لموسكو.

ويعتقد تورخانوف أن الجبهة الثالثة، لمهاجمة أوديسا، قد تأتي من البحر، إذ قال: "سيحاولون أن يشتتوا أنظارنا بالقيام بهجوم من جهة ترانسنيستريا، وفي الوقت نفسه سيشنون هجوماً من ناحية البحر".

Reuters يستعد الأوكرانيون في أوديسا لأي هجوم روسي على المدينة الساحلية والذي يُتوقع أن يحدث من ثلاث جبهات

ما هي أهمية أوديسا؟

تعد أوديسا، باعتبارها ثالث أكبر مدن أوكرانيا، مدينة حيوية لاقتصاد البلاد.

يقول أندريه ريزينكو، وهو قائد بحري سابق ومساعد سابق لوزير الدفاع الأوكراني، لبي بي سي إن أوديسا هي "العاصمة الساحلية لأوكرانيا"، وتسهم بحوالي 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد..

BBC

في الأقات العادية، تصدر أوكرانيا جزءا كبيرا من صادرات البلاد الرئيسية - مثل الذرة والحبوب والمعادن - عبر أوديسا والمناطق القريبة منها كميناء يوجني وإليتشفيسك.

ويقول دكتور، سيدارث كوشال زميل باحث في المعهد الملكي للأبحاث الأمنية، لبي بي سي إن أوديسا مركز لتصدير حوالي 70 في المئة من التجارة البحرية لأوكرانيا.

كما أنها منتجع سياحي مشهور، بفضل شواطئها ومبانيها التي تبرز معمار القرن التاسع عشر، واشتهرت بكثرة السائحين الروس.

وفي أحد الفيديوهات الحديثة للرئيس الأوكراني زيلينسكي فقد قال إن الشعب الروسي اعتاد أن يأتي إلى أوديسا ولم يجد إلى الدفء والكرم. والآن ماذا؟ الدفعية والقنابل ضد أوديسا، "إن هذا ستكون جريمة حرب" بحسب زيلينسكي.

لماذا هي مهمة لروسيا؟

ويقول دكتور كوشال إن ميناء أوديسا يشكل هدفا عسكريا استراتيجيا للرئيس بوتين، وأضاف:

"إن وجود خنق في الاقتصاد الأوكراني وتجارتها البحرية يمكن، على الأقل من حيث المبدأ، أن يوفر لروسيا نفوذًا قسريًا على الحكومة الأوكرانية".

وتمثل أوديسا، باعتبارها أحد أهم الموانىء في فترة الإمبراطورية الروسية، مكانة رمزية في الثقافة والتاريخ الروسي.

Getty Images نشرت السلطات الأوكرانية موانع تعيق الدبابات من أجل حماية معالم المدينة

وأنشأت المدينة في عام 1794 بواسطة الإمبراطورة كاثرين العظيمة، آخر إمبراطورة حكمت روسيا.

ولطالما وضع الرئيس فلاديمير بوتين عينه على المدينة التي يتحدث غالبية سكانها الروسية، ففي خطابه في الحادي والعشرين من فبراير/شباط الماضي، قبيل الغزو، ذكر أوديسا تحديدا والمأساة "التي حدثت في 2014 حين مات حوالي 48 من المتظاهرين الموالين لروسيا في المدينة" بعد اشتباكات مع القوميين الأوكرانيين.

"حصن منيع"

أورد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أن ما لا يقل عن 100 ألف من سكان أوديسا، البالغ عدد قاطنيها مليون نسمة، قد فروا بالفعل.

Getty Images ودعت العديد من الأسر الأوكرانية رجالها الذين بقوا لمواجهة الغزو الروسي

ورحل الآلاف نحو الغرب، غالبيتهم من السيدات والأطفال، في مشهد مبكٍ إذ تركوا خلفهم آبائهم وأزواجهم وأخوانهم وأبنائهم في محطة القطار الخاصة بالمدينة.

ولكن الذين ظلوا هناك يعملون منذ مدة بشكل جدي للمساعدة في حماية المدينة، وقال عمدة أوديسا: "تحول المكان إلى حصن لا يمكن تعويضه".

وعمل الناس، منذ فترة هناك، على جمع رمال الساحل في أكياس، من أجل تدعيم دفاعاتها.

وقالت يانا كوبكو، وهي مصممة رقصات، إنها رغبت في المساعدة، وأضافت: "أعتقد أن هذا مستحيل لأني أحب مدينتي، وأحب بلدي، وأريد أن تفوز بلدي بهذه الحرب".."

وقال فيكتور سكريبنيك، وهو مصور محلي: "نحن نعمل هنا لأننا لا نعلم كيف نقتل، نحن لسنا مقاتلون محترفون، ولكن يمكننا أن نساعد جيشنا".

أما تورخانوف عمدة المدينة فيعتقد أن وجود دفاع ضخم على ثلاث جبهات سيكون "صعبا إلى حد ما" ولكنه مصمم على حماية المدينة.

إن أوديسا رمز للحرية، وهي مدينة يحبها العالم، وأهلها "شعب مسالم".