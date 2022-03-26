Getty Images المصارع تربيل إتش

أثار إعلان نجم المصارعة الحرة الأمريكي بول ليفيسك، والمعروف باسم "تريبل إتش"، اعتزال اللعبة بشكل نهائي، تفاعلا وحزنا بين محبي المصارعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن حساب لعبة المصارعة الترفيهية WWE خبر اعتزال "أسطورة WWE تريبل إتش بعد مسيرة حافلة".

وتحدث تريبل إتش في مقابلة مع قناة ESPN الأمريكية عن المشاكل الصحية التي يعاني منها والتي دفعته لإعلان اعتزاله، وأضاف "لن أصارع مرة أخرى أبدا لدي جهاز إزالة رجفان القلب في صدري".

ويعد تريبل إتش المصارع الأمريكي صاحب الـ52 عاما أحد رموز المصارعة العالمية بعد تمكنه من تحقيق العديد الإنجازات.

ويعرف بشكل أفضل باسمه المستعار في المصارعة الحرة تربل إتش (بالإنجليزية: Triple H)‏ وهو اختصار لاسمه السابق "هنتر هيرست هيلميزلي

"نهاية الزمن الذهبي للمصارعة"

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع خبر اعتزال المصارع الأمريكي.

وانهالت التعليقات والتغريدات التي شكرت تريبل إتش على ما قدمه للمصارعة ومحبيها خلال مسيرته.

واعتبر كثيرون أن "اعتزال تريبل اتش خبر حزين لكل من عاش العصر الذهبي للمصارعة."

ورأى آخرون أن اعتزاله بمثابة نهاية اللعبة.

واستذكر البعض أيام طفولتهم والتي كانت مشاهدة المصارعة ومتابعة أخبارها جزءا منها.

"نحبها بالرغم أننا نعرف أنها تمثيل"

التفاعل الكبير مع خبر اعتزال المصارع الأمريكي طرح تساؤلات عن سبب حب البعض لتلك اللعبة بالرغم من معرفتهم أنها تمثيل.

وردا على ذلك السؤال شبه بعض عشاق المصارعة شغفهم باللعبة بشغف البعض بالمسلسلات والأفلام وهم يعلمون أنها تمثيل والهدف من مشاهدتها هو الاستمتاع بها.

وتحدث آخرون عن جوانب عديدة تدفعهم للتعلق وحب تلك اللعبة "كالكوميديا والحركات البهلوانية، إلى الحوارات المستفزة والموسيقى الجميلة".

وأضاف آخر: " المصارعة تمثيل ولكن المصارعين يبذلون مجهودا كبيرا لكي نرى كأنها حقيقة بمساعدة الاعلام والمصورين".