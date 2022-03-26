مختارات من الصور التي التقطت في أنحاء العالم خلال أسبوع.

Aris Messinis / AFP قسيس من الجيش الأوكراني يمشي مخترقا الأنقاض خارج مجمع ريتروفيل التجاري في مدينة كييف الذي دمرته الهجمات الروسية . مع دخول الحرب شهرها الثاني ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناس حول العالم الخروج في تظاهرات للتعبير عن دعمهم لأوكرانيا.

Armend Nimani / AFP لاجئون أوكرانيون ينتظرون في حافلة على الحدود مع رومانيا. ووفقا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة غادر عشرة ملايين أوكراني أماكن سكنهم بسبب الغزو الروسي، توجه نصف مليون منهم إلى رومانيا.

Martin Divisek / Shutterstock امرأة تمسك بكيس وسادة عليه صورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جمهورية التشيك. المصمم توماس برينيك يصمم هذه الأكياس لجمع تبرعات لصالح اللاجئين الأوكرانيين.

Andrew Matthews / PA Media سو فولوود القيمة على الساعات تقوم بضبط عقارب الساعة الفرنسية التي تعود إلى عام 1750 في قاعة الاحتفالات في غودوود هاوس في تشيستر وست سسيكس استعدادا لبدء التوقيت الصيفي.

Brendan Smialowski / AFP الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لقطة مصورة مع الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ، وزعماء آخرين قبيل مؤتمر قمة الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي سيناقش الوضع في أوكرانيا.

Danny Lawson / PA Media .كبير الكهنة في كاتدرائية ريبون في مقاطعة يوركشير، يقف دقيقة صمت في الذكرى السنوية الثانية للإغلاق بسبب انتشار جائحة كورونا، ضمن سلسلة فعاليات لإحياء يوم وطني للتأمل.

Chris Jackson / Reuters دوق ودوقة كامبريدج ، الأمير ويليام وزوجته كاثرين يلتقيان فريق الزلاجات الوطني في جامايكا.

Karim Sahib / AFP .موظف في بيت كريستي للمزادات يعرض ماسة بيضاء ضخمة تحمل اسم "الصخرة" في دبي، قبل المزاد الذي يتوقع أن تباع فيه الماسة بنحو 22 مليون جنيه استرليني. وهذه أكبر ماسة تعرض للمزاد حتى الآن.وكان قد جرى استخراج هذه الماسة في جنوب إفريقيا.

Victoria Jones / AFP نازنين زاغاري راتكليف تقف على المسرح إلى جانب زوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحفي برعاية النائبة عن حزب العمال تيوليب صديق في لندن. وكانت السيدة زاغاري راتكليف قد قضت ست سنوات في سجن إيراني بتهمة التجسس وقالت في تعليق على شكر زوجها للوزراء لدورهم في إطلاق سراحها "لقد تعاقب على وزراة الخارجية خمس وزراء خلال فترة اعتقالي البالغة ست سنوات. كم وزير خارجية نحتاج من أجل العودة إلى الوطن ؟".

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