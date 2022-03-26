twitter facebook whatsapp viber telegram email ساعات وماسات: صور من حول العالم السبت 2022/3/26 87 A+ A- استمع مختارات من الصور التي التقطت في أنحاء العالم خلال أسبوع. قسيس من الجيش الأوكراني يمشي مخترقا الأنقاض خارج مجمع ريتروفيل التجاري في مدينة كييف الذي دمرته الهجمات الروسية . مع دخول الحرب شهرها الثاني ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناس حول العالم الخروج في تظاهرات للتعبير عن دعمهم لأوكرانيا. لاجئون أوكرانيون ينتظرون في حافلة على الحدود مع رومانيا. ووفقا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة غادر عشرة ملايين أوكراني أماكن سكنهم بسبب الغزو الروسي، توجه نصف مليون منهم إلى رومانيا. امرأة تمسك بكيس وسادة عليه صورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جمهورية التشيك. المصمم توماس برينيك يصمم هذه الأكياس لجمع تبرعات لصالح اللاجئين الأوكرانيين. سو فولوود القيمة على الساعات تقوم بضبط عقارب الساعة الفرنسية التي تعود إلى عام 1750 في قاعة الاحتفالات في غودوود هاوس في تشيستر وست سسيكس استعدادا لبدء التوقيت الصيفي. الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لقطة مصورة مع الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ، وزعماء آخرين قبيل مؤتمر قمة الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي سيناقش الوضع في أوكرانيا. .كبير الكهنة في كاتدرائية ريبون في مقاطعة يوركشير، يقف دقيقة صمت في الذكرى السنوية الثانية للإغلاق بسبب انتشار جائحة كورونا، ضمن سلسلة فعاليات لإحياء يوم وطني للتأمل. دوق ودوقة كامبريدج ، الأمير ويليام وزوجته كاثرين يلتقيان فريق الزلاجات الوطني في جامايكا. .موظف في بيت كريستي للمزادات يعرض ماسة بيضاء ضخمة تحمل اسم "الصخرة" في دبي، قبل المزاد الذي يتوقع أن تباع فيه الماسة بنحو 22 مليون جنيه استرليني. وهذه أكبر ماسة تعرض للمزاد حتى الآن.وكان قد جرى استخراج هذه الماسة في جنوب إفريقيا. نازنين زاغاري راتكليف تقف على المسرح إلى جانب زوجها ريتشارد خلال مؤتمر صحفي برعاية النائبة عن حزب العمال تيوليب صديق في لندن. وكانت السيدة زاغاري راتكليف قد قضت ست سنوات في سجن إيراني بتهمة التجسس وقالت في تعليق على شكر زوجها للوزراء لدورهم في إطلاق سراحها "لقد تعاقب على وزراة الخارجية خمس وزراء خلال فترة اعتقالي البالغة ست سنوات. كم وزير خارجية نحتاج من أجل العودة إلى الوطن ؟". حقوق الصور محفوظة