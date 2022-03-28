أعلن تنظيم الدولة "داعش"، في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطيين اثنين في مدينة الخضيرة شمالي سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الشرطة إن "المسلحين عرب من مواطني إسرائيل، وقُتلوا برصاص ضباط سريين".

يأتي الحادث في وقت تستضيف فيه سلطات الاحتلال "قمة تاريخية" مع ثلاث دول عربية قامت بتطبيع العلاقات معها، بالإضافة إلى مصر والولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إن جميع نظرائه في الاجتماع أدانوا الهجوم، بيد أن حركة حماس، التي تحكم غزة، أشادت بالهجوم ووصفته بأنه "عملية بطولية".

ويأتي ذلك بعد أيام من مقتل أربعة إسرائيليين في هجوم في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد، وقتل مهاجم يُعرف بأنه من أنصار تنظيم الدولة.

وطُعن ثلاثة أشخاص حتى الموت خارج مركز "بيغ" للتسوق في مدينة بئر السبع، بينما صدمت سيارة يقودها منفذ الهجوم الشخص الرابع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن أحد المهاجمين في الحادث سعى إلى الانضمام إلى تنظيم الدولة، ويبحث المسؤولون عن صلات بين الهجمات.

ونُقل أربعة أشخاص آخرين إلى المستشفى بعد هجوم الخضيرة، بينما عولج اثنان آخران في موقع الحادث.

وقالت الشرطة إن ضباط مكافحة الإرهاب كانوا في مطعم على مقربة من مكان إطلاق النار وتصدوا للهجوم.

وصرح إيلي ليفي، المتحدث باسم الشرطة، للتلفزيون الإسرائيلي أن "رجال الشرطة لدينا استطاعوا التصدي للمهاجمين ومنعوا هجوما إرهابيا أكبر".

ويعد إعلان تنظيم الدولة مسؤوليته عن تنفيذ الهجوم أمرا غير معتاد، وقالت مجموعة "سايت" للاستخبارات إنها المرة الأولى التي يتبنى فيه (التنظيم) هجوما في الكيان الصهيوني منذ عام 2017.

وشهدت الفترة الماضية هجمات عدة وسط مخاوف من تصاعد التوترات قبل الأعياد الدينية.