وزعت جوائز الأوسكار لهذا العام في مدينة لوس أنجليس، حيث اختيرت أفضل الأعمال في الأشهر الـ12 الماضية في مجال صناعة السينما.

وهذه هي قائمة بالفائزين وجميع المرشحين في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94.

جائزة أفضل فيلم:

الفيلم الفائز: كودا (Coda)

الأفلام المرشحة:

The Power of the Dog

West Side Story

Belfast

Dune

Licorice Pizza

King Richard

Don't Look Up

Drive My Car

Nightmare Alley

جائزة أفضل ممثلة:

الممثلة الفائز: جيسيكا شاستين، لدورها في فيلم The Eyes of Tammy Faye

الممثلات المرشحات:

أوليفيا كولمان، لدورها في فيلم The Lost Daughter

نيكول كيدمان - Being the Ricardos

كريستين ستيوارت - Spencer

بينيلوبي كروز - Parallel Mothers

جائزة أفضل ممثل:

الممثل الفائز: ويل سميث، لدوره في فيلم "King Richard"

الممثلون المرشحون:

بنديكت كومبرباتش، لدوره في فيلم The Power of the Dog

أندرو جارفيلد - Tick, Tick... Boom!

دينزل واشنطن - The Tragedy of Macbeth

خافيير بارديم - Being the Ricardos

جائزة أفضل ممثلة مساعدة:

الممثلة الفائزة: أريانا ديبوز، لدورها في فيلم West Side Story

الممثلات المرشحات:

كيرستن دنست، لدورها في فيلم The Power of the Dog

أونجانوي إليس - King Richard

جودي دينش - Belfast

جيسي باكلي - The Lost Daughter

جائزة أفضل ممثل مساعد:

الممثل الفائز: تروي كوتسور، لدوره في فيلم Coda

الممثلون المرشحون:

كودي سميت ماكفي - The Power of the Dog

سياران هيندز - Belfast

جيسي بليمونز - The Power of the Dog

جيه كي سيمونس Being the Ricardos -

جائزة أفضل مخرج:

المخرجة الفائزة: جين كامبيون - The Power of the Dog

المخرجون المرشحون:

بول توماس أندرسون - Licorice Pizza

ستيفن سبيلبرغ - West Side Story

السير كينيث براناغ - Belfast

ريوسوكي هاماجوتشي - Drive My Car

جائزة أفضل سيناريو أصلي:

الفيلم الفائز: Belfast- سير كينيث برانا

الأفلام المرشحة:

Licorice Pizza - بول توماس أندرسون

King Richard - زاك بايلن

Don't Look Up - آدم مكاي (قصة مكاي وديفيد سيروتا)

The Worst Person in the World - يواكيم ترير وإسكيل فوغت

جائزة أفضل سيناريو مقتبس:

الفيلم الفائز: Coda - سيان هيدر

الأفلام المرشحة:

The Power of the Dog - جين كامبيون

The Lost Daughter - ماجي جيلنهال

Dune - جون سبايهتس ودينيس فيلنوف وإريك روث

Drive My Car - ريوسوكي هاماجوتشي وتاكاماسا أوي

جائزة أفضل فيلم صور متحركة:

الفيلم الفائز: Encanto - انكانتو

الأفلام المرشحة:

Luca

The Mitchells vs the Machines

Flee

Raya and the Last Dragon

جائزة أفضل فيلم وثائقي:

الفيلم الفائز: Summer of Soul

الأفلام المرشحة:

Flee

Ascension

Attica

Writing with Fire

جائزة أفضل فيلم أجنبي:

الفيلم الفائز: Drive My Car (اليابان)

الأفلام المرشحة:

The Worst Person in the World (النرويج)

Flee (الدنمارك)

The Hand of God (إيطاليا)

Lunana: A Yak in the Classroom (بوتان)

Reuters بيلي إيليش وفينياس أوكونيل يفوزان بأفضل أغنية.

جائزة أفضل أغنية أصلية:

الأغنية الفائزة: No Time to Die - No Time to Die (بيلي إيليش وفينياس أوكونيل)

الأغاني المرشحة:

Dos Oruguitas - Encanto (لين مانويل ميراندا)

Be Alive - King Richard (بيونسيه نولز كارتر وديكسون)

Belfast - Down to Joy (فان موريسون)

Somehow You Do - Four Good Days (ديان وارين)

جائزة أفضل موسيقى أصلية :

الموسيقى الفائزة: Dune - هانز زيمر

الموسيقات المرشحة:

The Power of the Dog - جوني غرينوود

Don't Look Up - نيكولاس بريتل

Encanto - جيرمين فرانكو

Parallel Mothers - ألبرتو إغليسياس

جائزة أفضل تصوير سينمائي:

الفيلم الفائز: Dune - Greig Fraser

الأفلام المرشحة:

The Power of the Dog - آري ويجنر

The Tragedy of Macbeth - برونو ديلبونيل

Nightmare Alley - دان لاوستسن

دان لاوستسن West Side Story - يانوش كامينسكي

جائزة أفضل تأثيرات بصرية:

الفيلم الفائز: Dune - بول لامبرت ، تريستان مايلز ، بريان كونور ، غيرد نيفزر

الأفلام المرشحة:

Free Guy - سوين جيلبيرج ، بريان جريل ، نيكوس كاليتزيديس ، دان سوديك

Spider-Man: No Way Home - كيلي بورت ، كريس واجنر ، سكوت إدلشتاين ودان سوديك

كيلي بورت ، كريس واجنر ، سكوت إدلشتاين ودان سوديك Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - كريستوفر تاونسند ، جو فاريل ، شون نويل ووكر ودان أوليفر

No Time to Die - تشارلي نوبل ، جويل جرين ، جوناثان فوكنر ، كريس كوربولد

جائزة أفضل مونتاج:

الفيلم الفائز: Dune - جو ووكر

الأفلام المرشحة:

The Power of the Dog - بيتر سكيبراس

Don't Look Up - هانك كوروين

King Richard - باميلا مارتن

Tick, Tick... Boom! - مايرون كيرشتاين وأندرو وايسبلوم

جائزة أفضل تصميم أزياء:

الفيلم الفائز: Cruella - جيني بيفين

الأفلام المرشحة:

Dune - جاكلين ويست وبوب مورغان

West Side Story - بول تازويل

Nightmare Alley - لويس سكويرا

لويس سكويرا Cyrano - ماسيمو كانتيني باريني وجاكلين دوران

جائزة أفضل صوت:

الفيلم الفائز: Dune - ماك روث و مارك مانجيني و ثيو غرين و دوغ هيمفيل و رون بارتلت

الأفلام المرشحة:

West Side Story - تود إيه ميتلاند ، وغاري ريدستروم ، وبريان تشومني ، وآندي نيلسون ، وشون ميرفي

No Time to Die - سيمون هايز وأوليفر تارني وجيمس هاريسون وبول ماسي ومارك تايلور

Belfast - دينيس يارد وسيمون تشيس وجيمس ماثر ونيف أديري

The Power of the Dog - ريتشارد فلين وروبرت ماكنزي وتارا ويب

AFP

جائزة أفضل تصميم إنتاج:

الفيلم الفائز: Dune - باتريس فيرميت وزسوزانا سيبوس

الأفلام المرشحة:

Nightmare Alley - تمارا ديفيريل وشين فيو

تمارا ديفيريل وشين فيو West Side Story - آدم ستوكهاوزن ورينا دي أنجيلو

The Tragedy of Macbeth - ستيفان ديشانت ونانسي هايغ

The Power of the Dog - جرانت الرائد وأمبر ريتشاردز

جائزة أفضل مكياج وتسريحة شعر:

الفيلم الفائز: The Eyes of Tammy Faye - ليندا دودس و ستيفاني انغرام و جاستين راليه

الأفلام المرشحة:

Dune - دونالد موات ولوف لارسون وإيفا فون بحر

Cruella - ناديا ستايسي ونعومي دون وجوليا فيرنون

ناديا ستايسي ونعومي دون وجوليا فيرنون Coming 2 America - كارلا فارمر و ستيسي موريس

كارلا فارمر و ستيسي موريس House of Gucci - جوران لوندستروم وآنا كارين لوك وفريدريك أسبيراس

جائزة أفضل فيلم قصير:

الفيلم الفائز: The Long Goodbye

الأفلام المرشحة:

Ala Kachuu - Take and Run

The Dress

On My Mind

Please Hold

جائزة أفضل فيلم صور متحركة قصير:

الفيلم الفائز: The Windshield Wiper

الأفلام المرشحة:

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير:

الفيلم الفائز: The Queen of Basketball

الأفلام المرشحة: