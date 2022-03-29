Reuters ويل سميث باكياً لدى تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممّثل

اعتذر الممثل ويل سميث للفنان الكوميدي كريس روك بعد أن صفعه في حفل توزيع جوائز الأوسكار، قائلاً إن سلوكه كان "غير مقبول ولا يغتفر".

وقال سميث في بيان "أود أن أعتذر لك علنا يا كريس"، مضيفا "لقد تجاوزت الحد وكنت مخطئا".

يأتي ذلك بعد أن أدانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة - المانحة لجوائز الأوسكار- سميث بشأن الحادث وأعلنت عن مراجعة رسمية.

وقام سميث بصفع روك على المسرح بعد أن ألقى الفنان الكوميدي دعابة بشأن زوجة الممثل جادا بينكيت سميث.

وكان موضوع دعابة روك أن بينكيت سميث حليقة الرأس، وهو أمر ناتج عن داء الثعلبة (تساقط الشعر).

وبعد دقائق، حصل سميث على أول جائزة أوسكار في مسيرته، وذلك عن تجسيده شخصية والد أسطورتي التنس فينوس وسيرينا ويليامز في فيلم "الملك ريتشارد".

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وقال سميث في بيان بموقع انستغرام إن: "العنف بجميع أشكاله سام ومدمر".

"كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا مبرر له. النكات في حقي جزء من المهنة، لكن المزاح حول حالة جادا الطبية كان أكثر من أن أتحمله، وكان رد فعلي انفعاليا".

واعتذر سميث مباشرة إلى روك، قائلاً "لقد تجاوزت الحد". كما اعتذر لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ولعائلة ويليامز.

وكتب سميث: "أنا نادم بشدة لأن سلوكي شاب ما كان رحلة رائعة لنا جميعا".

وقبل اعتذار سميث، قالت الأكاديمية في بيان إنها "تدين تصرفات" الممثل.

وقالت الأكاديمية: "بدأنا رسميا مراجعة رسمية حول الحادث وسنبحث المزيد من الإجراءات والعواقب وفقا للوائحنا الداخلية ومعايير السلوك وقانون كاليفورنيا".

Reuters ويل سميث وزوجته جادا

وأشارت دعابة روك إلى فيلم "جي آي جين" الصادر في عام 1997، والذي لعبت فيه ديمي مور دور البطولة وهي حليقة الرأس.

وحين ألقى روك الدعابة، أدارت بينكيت سميث عينيها في استياء، بينما بدا أن سميث يضحك ويصفق، قبل رؤيته على خشبة المسرح متوجها نحو روك.

وبدا الفنان الكوميدي مصدوما مباشرة عقب الحادث، لكنه قال للجمهور: "كانت تلك أعظم ليلة في تاريخ التلفزيون".

وحتى الآن، لم يعلق روك على ما حدث.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجليس في وقت لاحق لصحيفة "فارايتي" إن روك "رفض تقديم بلاغ للشرطة".

وبعد الحادث، سلّم روك جائزة أفضل فيلم وثائقي. وكان هذا سبب اعتلائه خشبة المسرح.

وبعد فترة وجيزة، قال سميث، لدى قبوله جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، إن ريتشارد ويليامز كان "مدافعا شرسا عن عائلته" وأنه كان بمثابة مثال أثناء حياته على "حب الناس وحماية الناس".

وأضاف: "الفن يحاكي الحياة. أبدو مثل أب مجنون، تماما كما قالوا عن ريتشارد ويليامز. لكن الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة".

واختتم كلمته قائلاً إنه يأمل في أن تدعوه الأكاديمية للعودة.