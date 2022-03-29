National Crime Agency المسؤولون البريطانيون صادروا اليخت "فاي" الثلاثاء في منطقة كناري وارف، شرقي لندن

صادرت المملكة المتحدة أول يخت فخم في المياه البريطانية وذلك في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

تعود ملكية اليخت الذي يحمل اسم "فاي" ويبلغ ثمنه 38 مليون جنيه استرليني، إلى رجل أعمال روسي لم يعرف اسمه، لكن الحكومة البريطانية تقول إن ملكية اليخت "تم إخفاؤها عمداً بشكل جيد".

وقال وزير النقل غرانت شابس إن الخطوة تعتبر "تحذيراً واضحاً وصارخاً لبوتين والمقربين منه".

وقد فرضت المملكة المتحدة بالفعل سلسلة من العقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية. إنه تم التعرف على اليخت "فاي" في 13 مارس/ آذار الجاري، على أنه قد يكون مملوكاً لشخص روسي.

وأضافت الحكومة أيضاً بأن الشركة المسجل اليخت باسمها تتخذ من جزر سانت كيتس ونيفيز مقراً لها وأن اليخت يحمل أعلاماً مالطية لإخفاء منشئه.

ويعتبر اليخت الذي يبلغ طوله 58.5 متراً ثالث أكبر يخت تبنيه شركة بناء السفن "رويال هويسمان" ويضم ما تصفه الشركة بـ "قبو ضخم للنبيذ" وحوضاً للسباحة مملوءاً بالمياه العذبة.

وقد صعد المسؤولون البريطانيون إلى اليخت "فاي" في كناري وارف، شرقي لندن الثلاثاء.

واليخت موجود في العاصمة البريطانية لندن من أجل المسشاركة في حفل جوائز اليخوت الفخمة وكان من المقرر أن يغادرها الساعة 12:00 ظهراً.

وعملت وزارة النقل مع الوكالة الوطنية للجريمة ومكتب التحقيقات البحري التابع لحرس الحدود من أجل تحديد هوية اليخت واحتجازه.

وتدقق الوزارة، إلى جانب هيئات انفاذ القانون، أيضاً في هويات عدد من المراكب الأخرى.

وقالت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنها ستستهدف اليخوت الفخمة المرتبطة بشخصيات روسية تشملها العقوبات، وقد تمت مصادرة ثمانية منها على الأقل حتى الآن- من قبل السلطات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

فعلى سبيل المثال، صادرت السلطات الفرنسية في بداية شهر مارس/ آذار يختاً مملوكاً لإيغور سيشين، وهو رئيس شركة "روسنفط" الروسية للطاقة.

ولا يزال المزيد من اليخوت في حالة تحرك أو راسية في أماكن لا تصلها العقوبات حالياً، من بينها جزر المالديف.

وقال وزير النقل غرانت شابس: "اليوم احتجزنا يختاً فخماً تبلغ قيمته 38 مليون جنيه استرليني وحوّلنا إحدى أيقونات القوة والثروة الروسية إلى تحذير واضح وصارخ لبوتين والمقربين منه."

وأضاف شابس أن "احتجاز اليخت "فاي"، يثبت مرة أخرى، أن بإمكاننا اتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة وسنتخذها بحق أولئك الذين يسعون إلى الانتفاع من الصلات الروسية."