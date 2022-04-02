قالت الأمم المتحدة إن الأطراف المتحاربة في اليمن اتفقت على هدنة لمدة شهرين.

وأعلن الهدنة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز غروندبرغ يوم الجمعة، اليوم الثاني من محادثات السلام (المشاورات اليمنية) التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بإشراف مجلس التعاون الخليجي.وقال غروندبرغ في بيان الهدنه "وافق الطرفان على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية داخل اليمن وعبر حدوده".ومن المقرر أن يدخل الاتفاق، بين التحالف الذي تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، حيز التنفيذ في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت اليمن (16:00 بتوقيت غرينتش) من يوم السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك.

ويمكن تمديد الهدنه إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وهذه هي أول هدنة يتم الاتفاق عليها على مستوى البلاد منذ 2014.

الحوثيون "مستمرون في انتهاك حظر الأسلحة" في اليمنوأشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، ووصفها بأنها "المهلة التي طال انتظارها من قبل الشعب اليمني".لكنه أضاف "هذه خطوة مهمة لكنها ليست كافية. يجب الالتزام بوقف إطلاق النار، وكما قلت من قبل ، لا بد من إنهاء هذه الحرب.وبموحب اتفاق الهدنة سيتم السماح لسفن الوقود بالمرور إلى ميناء الحديدة، الذي يسيطر عليه الحوثيون، على البحر الأحمر.

AFP

كما سيسمح يتسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون إلى كل من القاهرة وعمّان.

وقال المبعوث الأممي إن الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة جنوب غرب البلاد ستفتح أيضا.وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت ممكن.