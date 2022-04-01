Getty Images جيرارد ديبارديو

رد الكرملين على اتهام الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "تجاوزات مجنونة وغير مقبولة" في أوكرانيا.

وقال ديبارديو إن الشعب الروسي ليس مسؤولاً عن سلوك رئيسه.

وقال المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، إن الممثل ربما لم يفهم تمامًا ما يحدث في أوكرانيا، وعرض أن يشرح له الوضع.

وغادر ديبارديو فرنسا لأسباب ضريبية وحصل على الجنسية الروسية في عام 2013.

وحصل على جواز سفره الروسي من الرئيس بوتين شخصيًا في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وآنذاك تصافح الممثل والرئيس وتعانقا، ووصف ديبارديو روسيا بأنها "ديمقراطية عظيمة".

وفي عام 2015، أصدرت أوكرانيا قرارا بمنعه من دخول البلاد لمدة خمس سنوات بعد أن أيد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وعلى الرغم من ذلك، ندد الممثل بالحرب في أوكرانيا بعد وقت قصير من اندلاعها في فبراير/شباط، ودعا إلى إجراء مفاوضات.

وجاءت انتقادات ديبارديو للرئيس الروسي في تصريح لوكالة فرانس برس يوم الخميس.

وقال إن "الشعب الروسي ليس مسؤولا عن التجاوزات المجنونة وغير المقبولة لقادته مثل فلاديمير بوتين".

وقال ديبارديو أيضًا إنه سيتبرع بكل عائدات ثلاث ليالٍ من الحفلات الموسيقية في باريس، بدءًا من ليلة الجمعة، لصالح "الضحايا الأوكرانيين في هذه الحرب المأساوية بين الأشقاء".