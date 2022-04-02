تكافح السلطات في شنغهاي للتعامل مع موجة مشتبه بها من تفشي فيروس كورونا في مستشفى كبير للمسنين، في علامة على مدى خطورة تفشي المرض في أكبر مدينة في الصين.

ولم تعلن شنغهاي عن أي وفيات جديدة ناجمة عن كوفيد 19 منذ اندلاع الموجة الأخيرة من الفيروس.

لكن بي بي سي تحدثت إلى أشخاص يعملون في مستشفى دونغهاي لرعاية المسنين في منطقة بودونغ شرقي المدينة الذين وصفوا وضعًا مؤلمًا ومحاولات يائسة لمساعدة العشرات من المرضى المسنين، الذين توفي بعضهم.

وقالت ممرضة لبي بي سي إنه تم اكتشاف أولى الحالات الإيجابية في المنشأة، وهي واحدة من الأكبر من نوعها في شنغهاي، قبل ثلاثة أسابيع.

وتم عزل المستشفى إثر ذلك، وتحاول فرق متخصصة من المركز البلدي لمكافحة المرض احتواء انتشار المرض.

أخبرتنا مسؤولة أخرى عن رعاية المسنين أخرى تم استقدامها للعمل في المستشفى الأسبوع الماضي أنها رأت مريضًا يموت، وسمعت عن زميل تعامل مع مريض ميت آخر.

لكن العمال يقولون إنه من الصعب معرفة ما إذا كان الضحايا قد ماتوا جراء إصابتهم بكوفيد حيث كان هناك العديد من الإصابات.

وقالت الممرضة لبي بي سي إنها كانت تعمل وتنام في المستشفى قبل نقلها إلى منشأة الحجر الصحي. وقالت إن زميلاً لها أخبرها أن الوضع أصبح "أسوأ وأسوأ" مع ظهور حالات جديدة "كل يوم".

وقالت أن أفراد الطاقم الطبي والخبراء الذين أرسلتهم حكومة شنغهاي أصيبوا أيضًا، قائلة إن مئات الأشخاص هناك أصيبوا بكوفيد 19.

وقالت لبي بي سي: "في البداية، واصلنا العمل كالمعتاد، لكن بعد ذلك بدأوا في عزل كل قسم وأخبرنا المدير أن الوضع الحقيقي أسوأ بكثير".

وقالت إن بعض المرضى رفضوا ارتداء الكمامات.

BBC أحد أروقة المستشفى يمتلئ باكياس القمامة المتراكمة

BBC صناديق قمامة ممتلئة وقمامة متناثرة أمام المستشفى

وقالت عاملة رعاية كانت تعمل في المستشفى هذا الأسبوع لبي بي سي إن "الظروف الصحية كانت سيئة للغاية" عند وصولها.

وتظهر مقاطع الفيديو، التي تم التقاطها من داخل المنشأة وإرسالها إلى بي بي سي، حاويات ممتلئة وأكياس قمامة ممتلئة متناثرة في الممرات في جزء واحد على الأقل من منشأة رعاية المسنين.

وانتشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى من أشخاص قالوا إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بذويهم في المنشأة.

وقال رجل لبي بي سي إن جدته في المستشفى وإنه من الصعب للغاية الحصول على معلومات عن حالتها. حيث لم يتمكن عامل الرعاية الذي تحدث إليه في البداية من تقديم المزيد من المساعدة بعد أن ثبتت إصابتهما وتم وضعهما في الحجر الصحي.

ويقول إنه لم يتمكن من التحدث إلى جدته عبر الهاتف منذ فترة وجيزة بعد بدء الإغلاق يوم الاثنين. وقال إن الموظفين الذين ردوا على المكالمة عندما اتصل لم يتمكنوا من إعطاء أي تفاصيل حول حالتها أو الأدوية التي تحصل عليها.

وحاولت بي بي سي الاتصال بمستشفى دونغهاي، ولجنة الصحة بمنطقة بودونغ الجديدة، ولجنة بلدية شنغهاي للتعليق، لكن لم يستجب أي منها لمكالماتنا.

واتصلت بي بي سي بمكتب قريب لتنظيم الجنازات، ولم يتمكن من تحديد ما إذا كان قد استقبل أو لم يستقبل أي مرضى متوفين من المستشفى. كما تم الاتصال بمكتب الشؤون الخارجية في شنغهاي للحصول على تعليق، لكنه لم يرد.

لكن في تصريحات عامة متكررة، أكدت السلطات حالات مستشهدة بعنوان المستشفى، رغم أنها لم تذكر اسمه على وجه التحديد. تم ذكر العنوان تسع مرات في تقارير الحالة الرسمية في الأسبوعين الماضيين.

نظام يُعاني

وتوجد أدلة أخرى على أن نظام الرعاية الصحية في شنغهاي يكافح للتعامل مع بعض الطلبات المتزايدة المفروضة عليه.

وقدم مسؤولو الصحة، الخميس، اعتذارًا رسميًا لأسرة رجل يبلغ من العمر 62 عامًا توفي بعد أن حُرم من تلقي مزيد من العلاج الطارئ لنوبة ربو. وأُوقف طبيب الإسعاف الذي رفض نقل المريض عن العمل.

وشنغهاي هي أكبر مدينة في الصين ويبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون نسمة. وتم إغلاق المدينة لمدة تسعة أيام في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وكان المسؤولون يخططون لإغلاق النصف الشرقي من المدينة واختبار كل من يعيش هناك، ثم فرض نفس الإغلاق على الجانب الغربي من المدينة.

وعلى الرغم من الخطط لفتح بودونغ يوم الجمعة، لا تزال هناك إجراءات صارمة سارية وتؤخر نتائج الاختبارات مما يعني أن العديد من المناطق، والملايين من الناس، لا يزالون يعيشون في إغلاق تام.

وقبل أسبوع من فرض الإغلاق، قال مسؤولون آخرون أن شنغهاي كانت كبيرة جدًا ومهمة للغاية بالنسبة للاقتصاد الصيني بحيث لا يمكن إغلاقها بالطريقة التي كانت عليها مدن أخرى مثل ووهان وشيان وشنتشن.

لكن الآن اعترف مسؤول كبير بالحزب الشيوعي أن شنغهاي لم تكن مستعدة لتفشي المرض. وقال ما تشونلي أمس إن "وعينا لم يكن كافيا ... استعدادنا ليس كافيا".

وأضاف في اعتراف علني نادر بالفشل: "نحن نقبل انتقاداتكم بصدق ونعمل بجد لتحسين أدائنا".