بعد ثلاثة أشهر من التأجيل، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، ها هو حفل جوائز غرامي يقترب من الانطلاق.

ويعرف الحفل المليء بالنجوم بـ"أكبر ليالي الموسيقى"، نظرا لحجم الحفل وطوله المذهل.

وستقدم أولى الجوائز في لاس فيغاس في الساعة 12:30، بتوقيت المدينة، قبل ثماني ساعات من الإعلان عن جائزة أفضل ألبوم التي ستعلن في الساعة 2030 بالتوقيت المحلي.

وهناك 70 فئة في المجمل، والكل مرشح بدءا من ليدي غاغا إلى باراك أوباما.

وعلى عكس حفل العام الماضي المختصر، الذي اشتمل على عروض حية ومسجلة، سيكون حفل 2022 طبيعيا بدرجة أكبر، إذ سنشاهد بيلي أيليش وناس إكس وكيري أندروود وسيلك سونيك وأوليفيا رودريغو على المسرح بقاعة غراند أرينا.MGM

وسيكون الكوميدي تريفور نواه مقدما للحفل للمرة الثانية.

وهنا إليكم 10 حقائق عن الحفل لكي تستعدوا

1-على المصوتين أن يستمعوا لكثير من الموسيقى

تم تقديم ما يقرب من 22000 أغنية وألبوم للنظر فيها هذا العام، مما أدى إلى توسيع القوائم النهائية للفئات الرئيسية من ثمانية إلى عشرة مرشحين لأول مرة.

وقال هارفي ميسون، الرئيس التنفيذي لأكاديمي ريكوردينغ - وهي الأكاديمية المسؤولة عن تنظيم حفل الغرامي - :"نعيش في زمن يعرف نموا غير مسبوق في الموسيقى، فيومياً تُنتج أكثر من 60 ألف أغنية، ومع توفر كثير من الموسيقى يتزايد الإنتاج المتميز الذي نحتفي به".

2- أوليفيا رودريغو..نجمة صاعدة

تحولت ممثلة ديزني، أوليفيا رودريغو، إلى نجمة بوب لتترشح في الفئات الأربع الرئيسية، وتعد مرشحة بقوة للفوز باكتساح.

والنجمة البالغة من العمر 19 عاما مرشحة عن جدارة لنيل لقب أفضل فنانة جديدة، وأغنيتها العاطفية الجديدة

Drivers License

مرشحة بقوة لأغنية العام - التي تمنح للأغنية وفقا لتميز كلماتها - وتسجيل العام، وهو الذي يعد مكافئة للإنتاج والأداء والهندسة.

والفئة الوحيدة التي قد تواجه فيها مشكلة هي ألبوم العام، إذ يواجه ألبومها الأول الذكي والمفعم بالحيوية Sour أعمالًا أكثر تعقيدًا ومعقدة من الناحية الموسيقية لجون باتيست وكاني ويست و H.E.R.

وإذا حصلت رودريغو على جميع الجوائز الأربع، فستكون ثالث فنانة في التاريخ تفوز بذلك، بعد كريستوفر كروس وبيلي أيليش.

3- أغنية من عام 1934 مرشحة للقب "تسجيل العام"

نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح، فأغنية كول بورتير I Get A Kick Out of You

هي واحدة من عشر أغانٍ في منافسة تسجيل العام، وذلك بفضل توزيع جديد لليدي غاغا وتوني بينيت.

إنه جزء من تقليد غرامي المقدس المتمثل في تكريم الحرس القديم، بغض النظر عما إذا كان أحدث إصدار لهم قد ساعد في تحديد العام في الموسيقى.

وفي حالة بينيت، يعد هذا تكريمًا مناسبًا لمهنة امتدت ثمانية عقود في النوادي وأماكن الحفلات الموسيقية. وكان النجم أعلن اعتزاله العام الماضي عن عمر يناهز 95 عاما بعد إصابته بمرض الزهايمر.

4- إهداء لستيفن سوندهايم وتايلور هاوكينز

سيُكرم أسطورة برودواي ستيفن سوندايم بأغنية خلال حفل يوم الأحد، من خلال عروض سيشارك فيها سينثيا إريفو وليزلي أودوم جونيور وبن بلات ونجمة ويست سايد ستوري راشيل زيجلر.

وهناك أيضًا خطط لتكريم تايلور هاوكينز عازف الدرامز بعد أسبوع من وفاته المفاجئة عن عمر يناهز 50 عامًا.

وقال جاك سوسمان نائب الرئيس التنفيذي للموسيقى في شبكة سي بي إس لمجلة فاريتي "سنكرم ذكراه بطريقة ما، نريد أن نعرف ما هو الشيء الصحيح الذي يحترم جميع المعنيين. نحن صبورون، سنخطط حتى النهاية".

5- جون باتيست عازف الجاز

حصل عازف البيانو لموسيقى الجاز جون باتيست على ترشيحات أكثر من أي شخص آخر، 11 في المجمل، بفضل ألبومه We Are والموسيقى التصويرية لفيلم بيكسار Soul

وينحدر جون من أسرة موسيقية في نيو أورليانز الموسيقية، وربما اشتهر بأنه قائد الفرقة في برنامج ستيفن كولبير.

لكن تمت الإشادة به على نطاق واسع لألبومه الأول، الذي يحتفل بعقود من الموسيقى الأمريكية السوداء، مع الاعتراف بالصراعات المحددة التي يواجهها السود.

وبالمناسبة، هناك فنانان فقط تجاوزا عدد جون باتيست، وهما مايكل جاكسون في عام 1984 و Babyface في عام 1997.

6- أكثر الأغاني مبيعا في 2021

نالت أغنية المطربة دوا ليبا Levitating

شهرة واسعة خلال عام 2021، فحققت رقما قياسيا باحتلال صدارة تصنيفات الأغاني Billboard chart

لمدة 70 أسبوعا، مع هذا فهي غائبة عن الترشيحات في حفل جوائز غرامي.

وأكدت مجلة Variety أن الأغنية لم يتم تقديمها للنظر فيها، على ما يبدو لتجنب منح مغني الراب المميز DaBaby مزيدا من الشهرة بعد أن أدلى بعدد من التعليقات المعادية للمثليين العام الماضي.

7- دريك لا يزال مقاطعا للحفل

تم ترشيح أحدث أعمال دريك Certified Lover Boy ، لألبوم الراب، وأغنيته Way 2 Sexy المنفردة، لكنه طلب سحب الترشيحات قبل إغلاق فترة التصويت، ووافقت الأكاديمية على طلبه.

إنه ناقد منذ فترة طويلة للحفل حتى عندما يفوز. قال أثناء حصوله على جائزة في عام 2019: "نلعب رياضة قائمة على الرأي، وليست رياضة قائمة على الحقائق، لقد فزت بالفعل إذا كان لديك أشخاص يغنون أغانيك كلمة بكلمة، إذا كانوا يغنون في مسقط رأسك. لقد فزت بالفعل، ولست بحاجة إلى القدوم لهذا الحفل ".

8- كاني وست طُلب منه ألا يغني

عندما تم الإعلان عن ترشيحات غرامي العام الماضي، حصل كاني وست على خمس ترشيحات، بما في ذلك ألبوم العام لألبومه العاشر المبعثر Donda.

وبدا الأمر وكأنه بزوغ فجر حقبة جديدة. لطالما كان ويست ناقدًا لقلة تمثيل الفنانين السود في الحفل، وفي عام 2020 صور نفسه وهو يتبول على إحدى جوائز جرامي البالغ عددها 22 جائزة.

لكن قبل أسبوعين من الحفل، قال المنظمون للنجم أن عرضه المخطط له لا يمكن أن يستمر بسبب "سلوكه على الإنترنت"، حسبما ذكرت مجلة فارايتي.

9- غياب أديل

بعد اكتساحها للجوائز في بريطانيا قبل شهرين، تغيب أديل تمامًا عن القوائم النهائية لحفل غرامي، وذلك لسبب بسيط للغاية.

فقد تم إصدار كل من أغنية Easy On Me، وألبومها الرابع الرائد 30 بعد الموعد النهائي في 30 سبتمبر 2021.

10 - ترشيح متأخلا لفريق أبا

بعد مرور 50 عامًا على ترسيمهم المنفرد لأول مرة، حصل آبا على أول ترشيح لجائزة غرامي - وهو رقم قياسي لهذا العام - لأغنيتهم المنفردةI Still have faith in you

ويبدو من غير المرجح أن يفوز ولكن الترشيح يصحح سهوًا تاريخيًا.

واستقبلت الفرقة الترشيح بروح الدعابة السويدية، وقالوا لـ Variety في بيان: "يجب أن يكون غرامي إلزاميًا لمن يجرؤ على ترك 40 عامًا بين إصدارات الألبوم، ونقترح فئة جديدة".