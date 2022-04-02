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تصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لفترة وجيزة السبت، بعد الفوز على واتفورد المتعثر 2-0.

وفي يوم 15 يناير/ كانون الثاني، كان ليفربول متأخرا عن متصدر الترتيب مانشستر سيتي بواقع 14 نقطة.

لكن فوز ليفربول السبت، وهو العاشر في الدوري على التوالي، جعله يتفوق على مانشستر سيتي، الذي سيواجهه يوم 10 أبريل/ نيسان.

غير أن فوز مانشستر سيتي على بيرنلي 2-0 في وقت لاحق السبت، أعاد حامل اللقب إلى صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، قبل 8 جولات من نهاية الدوري.

وساعد دييغو جوتا فريقه على ضمان الفوز بهدف أحرزه في الدقيقة 22 من المباراة. وهذا هو الهدف 20 الذي يسجله جوتا لصالح ليفربول في شتى المسابقات هذا الموسم، والهدف الثالث له في آخر ثلاث مباريات مع الفريق.

وارتقى الدولي البرتغالي بين لاعبين اثنين ليقابل برأسه تمريرة زميله جو غوميز ويسكن الكرة في شباك بن فوستر، بعد 34 ثانية من تصدي أليسون حارس ليفربول لتسديدة يوراي كوتشا.

وسجل فابينيو الهدف الثاني في الدقائق الأحيرة من المباراة، من ركلة جزاء منحها الحكم بعد عرقلة جوتا من قبل كوتشا.

وعلى الرغم من الفوز الثمين، لم يظهر ليفربول بأحسن مستوياته.

ويواجه ليفربول فريق بنفيكا البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء. وفي التوقيت ذاته يواجه مانشستر سيتي فريق اتلتيكو مدريد في الدور نفسه من البطولة.

ثم يلتقي مانشستر سيتي وليفربول في المباراة التي يرى كثيرون أنها ستحدد بطل الدوري هذا الموسم.