EPA

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن دخول الهدنة في اليمن حيّز التنفيذ مساء السبت، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد رحبت كل من السعودية وإيران بالهدنة التي أتت نتيجة وساطة الأمم المتحدة، في اليمن. وستستمر الهدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي "بدأت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم. بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برًا وجوًا وبحرًا".

وأكد المبعوث الأممي أن "نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة".

هدنة لمدة شهرين في اليمن بوساطة أممية

تعليق العمليات العسكرية للتحالف مع انطلاق المشاورات اليمنية

وبحسب البيان "تتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من والى مطار صنعاء كل أسبوع".

في المقابل، قال المتمردون المتحالفون مع إيران على لسان المتحدث باسم جناحهم العسكري، يحيى سريع، في بيان السبت "نعلن دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك".

وأكد مبعوث الولايات المتحدة الى اليمن تيم ليندركينغ في بيان مساء السبت "تسببت سبع سنوات من الحرب بكثير من الألم. نحث الأطراف على الالتزام بالبنود وتمهيد الطريق نحو وقف مستدام لإطلاق النار وعملية سلام سياسية شاملة".

ويأتي إعلان الهدنة بعد جهود قام بها المبعوث الأممي منذ أشهر.

وتكثفت الجهود في الأيام الأخيرة. والتقى غروندبرغ الخميس ممثلين للمتمردين الحوثيين في سلطنة عمان، بالإضافة إلى سلسلة لقاءات اجراها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في الرياض.

ورغم رفضهم المشاركة في المحادثات الجارية، قدم المتمردون المدعمون من إيران الأسبوع الماضي عرضا مفاجئا لهدنة موقتة وتبادل أسرى.

اثر ذلك، أعلن التحالف الذي بدأ تدخله في آذار/مارس 2015 أنه سيوقف العمليات العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان. - "بعد تأخر طويل"- وقال غروندبرغ في بيان الجمعة "وافق الأطراف على وقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، بما فيها الجوية والبرية والبحرية، داخل اليمن وعبر حدوده".

وأوضح المبعوث الأممي أنهم وافقوا على "دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة وتسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء نحو وجهات في المنطقة محدَّدة مسبَّقاً".

وأردف "اتفق الأطراف أيضاً على الالتقاء تحت رعايتي للبحث في فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى في اليمن".

وشكر هانس غروندبرغ الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا على العمل معه "بحسن نية ولتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى هذا الاتفاق".

واعتبر أن "الهدنة ما هي إلا خطوة أولى آن أوانها بعد تأخر طويل".

وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن "الهدف من هذه الهدنة إعطاء اليمنيين مهلة هم بأمس الحاجة اليها، تُفرِّجُ عنهم المعاناة الإنسانية، وأهم من ذلك الأمل في أنَّ إنهاء هذا النِّزاع ممكن".

ورحّب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة بالهدنة في اليمن ووصفها بأنها "متنفس انتظره الشعب اليمني طويلا"، لكنه اعتبرها "غير كافية".

وقال بايدن في بيان "هذه خطوات مهمة لكنها غير كافية. يجب التزام وقف إطلاق النار. وكما قلت سابقا، من الضروري إنهاء هذه الحرب".

ورحبت بريطانيا وفرنسا أيضا بالاتفاق.

ولقيت الهدنة ترحيب التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وفي صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، أكد علي يحيى أن هذه "بادرة خير" معربا عن أمله "في استمرار الهدنة من أجل وقف نزيف الدم وإيقاف المشاكل".

وفي مدينة الحديدة (غرب) الخاضعة أيضا لسيطرة المتمردين، قالت أسماء زيد (21 عاما) طالبة جامعية تعمل في محل تجاري "هذه المرة أنا متفائلة. إعلان الهدنة يختلف عن كل مرة وقدومه مع شهر رمضان يعطينا أملا كبيرا".

وأضافت "كل شيء حولنا كان عنوانه الموت والحرب. أظن أني سأصاب باكتئاب لو انتهت الهدنة أو فشلت".

ورحب المجلس النروجي للاجئين السبت بالخطوة وقال "نأمل حقا أن تكون هذه بداية فصل جديد، يعطي اليمنيين فرصة للوقوف على أقدامهم مرة أخرى بسلام واستقرار".

وشددت وزارة الخارجية في السعودية - التي تقود تحالفا يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا - على أن الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ السبت، تتماشى مع مبادرة السلام التي اقترحتها الرياض العام الماضي.

وسيتم السماح لسفن الوقود بالمرور إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون على البحر الأحمر، كما سيسمح بتسيير الرحلات الجوية التجارية من مطار العاصمة صنعاء، الخاضعة بدورها لسيطرة الحوثيين. وقال مبعوث الأمم المتحدة إن الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة جنوب غربي البلاد ستفتح أيضا.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف على الالتزام بالاتفاق.