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أعلن حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، في رسالة نشرها على حسابه عبر تويتر، تخليه عن لقب الأمير.

وقال إنه توصل إلى أن قناعته الشخصية لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات الأردن، مؤكداً أنه سيبقى مخلصاً لبلاده حسب استطاعته في حياته الخاصة.

ووضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية العام الماضي، بعد اتهامه الحكام في الأردن بالفساد وعدم الكفاءة.

لكن لاحقاً في مارس/آذار، نشر الديوان الملكي في الأردن اعتذاراً ، زُعم أنه موقّع من الأمير حمزة، يطلب من الملك عبدالله الصفح والعفو.

وقال حمزة بن الحسين في بيان نشره على تويتر يوم الأحد: "بعد ما شهدته في السنوات الأخيرة، توصلت إلى استنتاج مفاده أن قناعاتي الشخصية التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهداً في حياتي الالتزام بها، لا تتماشى مع المقاربات والاتجاهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وأضاف: "من الصدق إلى الله والضمير، لا أرى سوى التعالي والتخلي عن لقب أمير. لقد كان لي الشرف العظيم في خدمة بلدي الحبيب وشعبي العزيز على مدى سنوات حياتي".

وتابع قائلاً: "سأبقى كما كنت دائماً وطالما أعيش مخلصاً لأردننا الحبيب".

Getty Images الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا (في أقصى اليمين) يحضران حفل زفاف الأمير حمزة والأميرة نور (يسار) . وفي الوسط الملكة نور، والدة الأمير حمزة.

ونشر الأمير حمزة بن علي في نيسان/أبريل 2021، فيديو قال خلاله إنه قيد الإقامة الجبرية، ضمن حملة ضد الأصوات المعارضة. واتهم قادة الأردن بالفساد وعدم الكفاءة.

وجاء ذلك عقب توقيف عدد من كبار المسؤولين بزعم تورطهم فيما قيل أنها محاولة انقلاب.

ونفى الأمير حمزة بن الحسين ارتكاب أي مخالفة، وقال إنه ليس جانباً في أي عملية تآمر.

بينما نفى الجيش الأردني وضع حمزة تحت الإقامة الجبرية، لكن حمزة أكد تلقيه أوامر بالكف عن الاشتراك في أعمال قد تزعزع "أمن واستقرار" الأردن.

وأعلن الملك عبدالله في وقت لاحق عبر خطاب متلفز أنّ "الفتنة دفنت في مهدها" وقال إن حمزة كان "مع عائلته في قصره تحت حمايتي".

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وأصدرت محكمة أمن الدولة في تموز/يوليو الماضي حكما بالسجن 15 عاماً بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في القضية، بعد إدانتهما بمناهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة.

ونادراً ما شوهد الأمير حمزة علنًا عقب ما حدث. لكنّ الديوان الملكي أصدر في مارس/آذار خطاباً زعم أن حمزة كتبه إلى شقيقه.

ووفق ما ورد، قال حمزة في رسالته حينها:

"عانى الأردن الحبيب العام الماضي من ظروف صعبة وفصل مؤسف في تاريخه".

وتابع: "الأشهر التي مرت منذ ذلك الحين أتاحت لي الفرصة للنظر بصدق، وللتأمل الذاتي، وأجد نفسي مضطراً للكتابة إليكم. آمل أن نتمكن من طي صفحة هذا الفصل في تاريخ بلدنا وعائلتنا".

وأضاف: "لقد أخطأت يا جلالة الملك، والإنسان يخطئ، لذا أتحمل المسؤولية عن المواقف التي اتخذتها والأفعال التي ارتكبتها بحق جلالتك وبلدنا خلال السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في أحداث الفتنة".

"أطلب المغفرة من جلالة الملك،، مع العلم أنك كنت دائماً متسامحاً جداً".

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة من العمر. لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمّى عام 2009 نجله حسين ولياً للعهد.

ولد حمزة في مارس/آذار 1980، وهو أكبر أبناء الملك حسين من زوجته الرابعة الملكة نور، المولودة في الولايات المتحدة.

تخرج في مدرسة هارو في المملكة المتحدة، ثم الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست. كما درس في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة وخدم في صفوف القوات المسلحة الأردنية.