Getty Images يعد السعال المتواصل وألم العضلات من أبرز الأعراض الجديدة

اتسعت قائمة الأعراض الرسمية لكوفيد-19 لتضم تسع علامات جديدة على الإصابة بفيروس كورونا.

وتضمنت صفحة التوعية، الخاصة بوكالة الصحة العامة في بريطانيا، أعراضا مثل التهاب الحلق وألم العضلات والإسهال.

ويأتي الإعلان بعد أكثر من عامين على بدء الوباء، وبعد أيام من انتهاء الفحص المجاني في إنكلترا.

مع ذلك، حذرت وزارة الصحة البريطانية من أن العديد من تلك الأعراض الجديدة "شبيهة جدا" لتلك الناجمة عن البرد أو الإنفلونزا.

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والأعراض الأساسية للإصابة بكوفيد والتي اكتشفت في بريطانيا هي:

*الحرارة

*سعال جديد متواصل

*فقدان الشم أو التذوق

وكان معروفًا منذ الأيام الأولى للوباء أن هذا الثلاثي هو أبرز أعراض المرض، واستخدمت منظمة الصحة العالمية ودول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، قائمة أطول من الأعراض لبعض الوقت.

ومع ذلك كان هناك جدل في المملكة المتحدة حول الأعراض التي يجب التعرف عليها بدقة وتأهيل شخص ما لاختبار كوفيد-19.

ويعد الصداع من الأعراض المعروفة لكوفيد-19، لكننا قد لا نرغب في اختبار الجميع من خلال عرض واحد، لأن هناك العديد من الأسباب الأخرى.

وتم الاتفاق على أن الحمى أو السعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، أعراض رئيسية لكوفيد، لأنها كانت إما موجودة في معظم حالات كوفيد، أو ناجمة عن الفيروس بشكل حصري تقريبًا.

ولكن تضم القائمة الآن تسعة أعراض جديدة:

*ضيق التنفس

*الشعور بالتعب أو الإنهاك

*وجع الجسد

*الصداع

*أنف مسدود أو سيلان

*فقدان الرغبة في الأكل

*الإسهال

ووصلت عدوى كوفيد إلى مستوى قياسي في المملكة المتحدة، حيث ثبتت إصابة 4.9 مليون شخص (حوالي واحد من كل 13 شخصًا) بالفيروس. وانتهى الاختبار المجاني لمعظم الناس في إنجلترا الأسبوع الماضي.

وتقول وزارة الصحة البريطانية إنه يجب على الناس البقاء في المنزل وتجنب الآخرين في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض الكوفيد، أو إذا كانت الأعراض لدى الشخص سيئة للغاية لدرجة أنك لست جيدا بما يكفي للعمل.

وقام البروفيسور تيم سبيكتور، من كينغز كوليدج لندن، بحملة من أجل قائمة موسعة من الأعراض بسبب

البيانات القادمة من الأشخاص الذين يتتبعون أعراضهم في تطبيق "ZOE".

وقال: "الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا تغيرت أخيرًا بعد عامين من الضغط ... يا له من أمر".