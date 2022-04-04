أصيب حوالي 57 شخصاً، معظمهم من الأطفال الصغار، بتسمم غذائي بعد تفشي بكتيريا السالمونيلا الذي يمكن أن يكون ذا صلة بنوع من الشوكولاتة يباع على شكل بيض، ويعرف باسم كيندر سربرايز.

وقالت وكالة معايير الغذاء إن دفعات من هذه الشوكولاتة-البيض سحبت من السوق لأنها قد تكون ملوثة.

ونصحت الناس بعدم تناول بعض الأنواع، ومنها التي تباع في وزن 20 غراماً، أو العبوة التي تباع وفيها ثلاث بيضات والتي يتراوح تاريخ إنتاجها بين 11 يوليو/تموز و7 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقالت شركة فيريرو لصناعة الشوكولاتة إن الفحص لم يثبت إصابة منتجات كيندر المعروضة للبيع بالسالمونيلا.

وأضافت الشركة "نحن نأخذ الأمور المتعلقة بسلامة الغذاء على محمل الجد، ونعتذر بصدق عما حدث".

ولم تتلق الجهات المسؤولة أي بلاغ عن أي وفيات، لكن ثلاثة أرباع المصابين بالسالمونيلا الـ57 حتى الآن كانوا من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام أو أقل.

"احتياطات"

وقالت هيئة الخدمات المالية إن فيريرو سحبت المنتجات طواعية كإجراء احترازي، وأضافت أنها لم تتلق أي شكاوى.

وأضافت أن الشركة تعمل عن كثب مع سلطات سلامة الأغذية لتحديد السبب الدقيق لتفشي المرض.

ويصنع البيض-الشوكولاتة الذي سحب من السوق في نفس المصنع في بلجيكا. وقالت هيئة الرقابة المالية إن المنتجات الأخرى التي تصنعها كيندر لا يُعتقد أنها ستتأثر.

وقالت الوكالة في تنبيه إن التحقيقات التي أجرتها هيئات الصحة العامة "وجدت صلة بين الحالات المبلغ عنها للتسمم بالسالمونيلا في جميع أنحاء بريطانيا ومنتج معين أنتجته شركة فيريرو".

وقالت تينا بوتر، رئيسة قسم الحوادث: "نحن نعلم أن هذه المنتجات تحظى بشعبية لدى الأطفال الصغار، خاصة مع اقتراب عيد الفصح، لذلك نحث الآباء وأولياء الأمور على التحقق مما إن كانت أي من تلك المنتجات موجودة بالفعل في منازلهم وكان يجب أن تسحب من السوق".

وقالت الدكتورة ليزلي لاركين، التي تعمل في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إن أعراض داء السلمونيلا، التي يمكن أن تشمل الإسهال، وتشنجات المعدة، والغثيان، والقيء، والحمى، عادة ما تنتهي في غضون أيام قليلة".

وقالت إن الأعراض يمكن أن تكون أكثر حدة، خاصة عند الأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. ويجب على أي شخص لديه مخاوف الاتصال بطبيبه العام أو الاتصال بالإسعاف.

ويمكن أن تنتشر السالمونيلا من شخص لآخر، لذلك نصحت الدكتور لاركين أي شخص تظهر عليه الأعراض بغسل يديه جيداً، وتجنب تناول طعام الآخرين.