Getty Images شعار لعبة "فورتنايت" على علم أوكرانيا

قالت شركة "إيبك غيمز" لألعاب الفيديو إنها جمعت 144 مليون دولار، بالاشتراك مع "إكس بوكس"، لمساعدة الجهود الإنسانية في أوكرانيا.

وأعلنت الشركة الأمريكية، المنتجة للعبة "فورتنايت" الشهيرة في 21 مارس/آذار، أنها ستتبرع بكلّ عائدات مبيعات اللعبة، بما في ذلك عناصر مستحضرات التجميل داخل اللعبة والعملة الافتراضية التي تُشترى من متجر أو عبر الإنترنت، حتى الثالث من أبريل/نيسان.

كما تتبرع "إكس بوكس"، وهي جزء من شركة "مايكروسوفت"، بالعائدات التي عادة ما تحصلها من العناصر التي يشتريها اللاعبون في "فورتنايت".

وأعربت "إيبك غيمز" عن "خالص شكرها" لكل من ساهم في ذلك.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "جنباً إلى جنب مع جمهور لعبة فورتنايت وإكس بوكس، جمعنا 144 مليون دولار لهيئة الإغاثة المباشرة، ومنظمة اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، لدعم جهود الإغاثة الإنسانية للأشخاص المتضررين من الحرب في أوكرانيا".

ولا تعد "إيبك غيمز" شركة الألعاب الوحيدة التي جمعت تبرعات للجهود الإنسانية في أوكرانيا، فعلى سبيل المثال جمعت شركة "هامبل باندل"، التي تبيع مجموعات من ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، أكثر من 20 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني).