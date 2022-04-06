Getty Images نعومي بايدن وجهت الشكر لجدها جو بايدن وجدتها جيل على فرصة الاحتفال بزواجها في البيت الأبيض

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن حفل زفاف حفيدتهما، نعومي، في البيت الأبيض في حدث نادر.

وستحتفل حفيدة بايدن الكبرى، البالغة من العمر 28 عاماً، وخطيبها بيتر نيل، البالغ من العمر 24 عاماً، بزفافهما، في أكثر الأماكن خصوصية في الولايات المتحدة.

وقالت نعومي إنها "ممتنة إلى ما لا نهاية" لجدها وجدتها على هذا التكريم.

وكان المنزل الرئاسي قد استضاف أربع حفلات زفاف أخرى في السابق.

وأعلنت نعومي، خريجة كلية الحقوق بجامعة كولومبيا وابنة هانتر بايدن وكاثلين بول، خطوبتها على نيل، طالب القانون بجامعة بنسلفانيا، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وستكون نعومي خامس عروس يقام زفافها في البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت آخر حفلة زفاف أقيمت في البيت الأبيض في عام 2008، عندما احتفلت جينا بوش هاغر، ابنة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، بزفافها، بعد شهر من عقد مراسم زواجها في تكساس.

في الواقع، كان من الشائع أن يستضيف البيت الأبيض مراسم الزواج الرسمية نفسها، ويبلغ عددها 18 مناسبة في المجموع، ولكن الحفلات حدث نادر.

Getty Images ليندا جونسون ابنة الرئيس الأمريكي ليندون جونسون خلال حفلة زفافها في البيت الأبيض عام 1967

Getty Images خلال زفاف تشارلز روب وليندا جونسون

ومنذ أول حفلة زفاف أقيمت في البيت الأبيض في عام 1812 - بين أخت السيدة الأولى دوللي ماديسون وتوماس تود - شهدت معظم الاحتفالات حضور أفراد الأسرة المقربين من الرئيس وزوجته.

وتعدّ حفلة زفاف نيلي غرانت، ابنة الرئيس يوليسيس غرانت، في مايو/آيار 1874، الحدث الأكثر إتقاناً واهتماماً بالتفاصيل على الإطلاق في البيت الأبيض في ذلك الوقت.

يومها، اجتمع 250 ضيفاً في الغرفة الشرقية، المزينة بالزهور البيضاء، وكان فستان نيلي من الساتان الأبيض وبلغ طول ذيله ستة أقدام. ومع ذلك، وكما هو الحال في العديد من حفلات الزفاف، كان الأمر مرهقاً أيضاً. وقيل إن الرئيس غرانت وقرينته كانا يشعران بالقلق بشأن زواج ابنتهما، البالغة من العمر 19 عاماً، من الدبلوماسي ألغرنون سارتوريس.

Getty Images الرئيس ليندون جونسون وكلوديا جونسون يشاهدان ابنتهما لوسي بينيس جونسون وهي تقطع كعكة زفافها

وتضمنت حفلات الزفاف الأخيرة في البيت الأبيض حفل زفاف ليندا بيرد جونسون - ابنة الرئيس ليندون جونسون - التي تزوجت تشارلز سبيتال روب في احتفال كبير أقيم في الغرفة الشرقية عام 1967. وفي عام 1971، كانت تريشيا نيكسون - ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون وبات نيكسون - أول من تقيم حفل زفافها في حديقة الورود بالبيت الأبيض.

Getty Images ريتشارد نيكسون وابنته تريشيا في حفلة زفافها

Getty Images إدوارد فينش كوكس يرافق عروسه تريشيا نيكسون على الممر

أحدث زفاف في البيت الأبيض، كان في عام 2013، ولم يشمل عائلة الرئيس، وكان ذلك زفاف بيت سوزا، كبير مصوري البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، من خطيبته باتي ليز في حديقة الورود.