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تم تسليم حارس أمن بالسفارة البريطانية في العاصمة الألمانية برلين يشتبه في تجسسه لصالح روسيا، للمثول أمام المحكمة بتسع جرائم بموجب قانون الأسرار الرسمية لبلاده.

ومن المقرر أن يمثل ديفيد بالانتين سميث، 57 عاما، أمام محكمة وستمنستر الإبتدائية الخميس.

واعتقلت الشرطة الألمانية المواطن البريطاني في 10 أغسطس/آب الماضي.

ويُزعم أن عملية التجسس حدثت بين أكتوبر/تشرين أول 2020 وأغسطس/آب 2021.

وأعيد سميث، الذي كان يعيش في بوتسدام بألمانيا، إلى بريطانيا يوم الأربعاء قبل مثوله أمام المحكمة.

وقالت شرطة العاصمة إن التهم التسع متعلقة بجمع ونقل معلومات مفيدة للدولة الروسية.

وقال نيك برايس، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، إن سميث متهم بسبع جرائم لجمع معلومات بقصد إرسالها إلى السلطات الروسية، وواحدة تتعلق بمحاولة الاتصال وواحدة تتصل بتقديم معلومات إلى شخص يعتقد أنه عضو في السلطات الروسية.

وقال إن النيابة عملت عن كثب مع نظرائها الألمان لإعادة سميث إلى بريطانيا بعد تقديم مذكرة تسليم للسلطات الألمانية.