AFP اضطر الآلاف إلى الفرار من تيغراي

خلص تحقيق شاركت فيها منظمتان حقوقيتان إلى أن سكان أهالي تيغراي يتعرضون حملة تطهير عرقي في جزء من الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا الذي يشهد مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحين محليين.

وتتهم منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المسؤولين وقوات الأمن من أمهرة المجاورة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غرب تيغراي، وهي مزاعم نفتها حكومة أمهرة الإقليمية.

وقال تاجر من تيغرايان يبلغ من العمر 23 عامًا للمحققين إنه تعرض للضرب من قبل دورية لقوات الأمهرة الخاصة. وقال إن الدورية قالت له "سنمحوك من هذه الأرض. هذه الأرض لنا. هذه هي المرة الأخيرة التي سيعيش فيها أحد أهالي تيغراي في المنطقة ".

ولم تتمكن الصحافة ووكالات الإغاثة من دخول الجزء الغربي من تيغراي منذ اندلاع الحرب في تيغراي في نوفمبر 2020،وتم حظر جميع خطوط الاتصال.

إنها منطقة أدت فيها النزاعات على الأراضي والحدود بين المناطق المجاورة والجماعات العرقية إلى توترات وصراعات منذ أمد طويل.

وأتاح الصراع، الذي أعقب الخلاف بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب السياسي المهيمن بزعامة تيغراي، فرصة لتسوية حسابات قديمة.

وبعد بدء الحرب، تحركت قوات أمهرة مع حلفائها في الجيش الإثيوبي بسرعة، وتولت السيطرة وتم إنشاء إدارة جديدة في غرب تيغراي.

ويستند التقرير المكون من 207 صفحة، والذي يغطي الأحداث بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021، على مقابلات مع 423 شخصًا، معظمهم من الناجين من الانتهاكات المزعومة، وصور الأقمار الصناعية.

وتقول منظمة العفو وهيومان رايتس ووتش إن الأدلة التي تم جمعها على مدار عام تُظهر أن غرب تيغراي كان موقعًا لبعض أسوأ الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب التي استمرت 16 شهرًا، وقد تم تجاهلها إلى حد كبير.

وفي الأيام الأولى للهجوم، وقعت واحدة من أولى المذابح الواسعة النطاق في ماي كادرا في 9 نوفمبر/تشرين الثاني. وشارك فيها كلا الجانبين وخلفت ما يقرب من 229 من سكان البلدة قتلى، من جانبي الصراع أمهرة وتيغران.

وجاء في التقرير بعد ذلك أن تيغراي استُهدفت في هجمات انتقامية من قبل قوات أمن الأمهرة، ونُهبت ممتلكات أهلها

AFP

آنذاك وصفت جميلة كيف جاء بعض رجال ميليشيات الأمهرة إلى صالون تصفيف الشعر الخاص بها في بلدة دانشا في وقت مبكر من صباح أحد الأيام بينما كانت تعمل. وتعرضت الشابة البالغة من العمر 27 عاما للاغتصاب أمام أطفالها الذين تتراوح أعمارهم بين السابعة والثانية: "قالوا: عليكم أن تختفوا من التيغراي من أرض غرب تيكيز

ويشير ذلك إلى نهر تيكيزي، الذي يقسم المنطقة الغربية لتيغراي عن باقي المنطقة.

بمجرد السيطرة على غرب تيغراي، قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إن السلطات الجديدة حظرت الحديث بالتيغرينية ووضعت سياسات لطرد أهل تيغراي، ووزعت منشورات مع مهلة 24 ساعة أو 72 ساعة للمغادرة أو القتل.

وأخبر ثلاثة ناجين المحققين عن مذبحة لحوالي عشرات من رجال تيغرايان بالقرب من جسر نهر تيكيزي في 17 يناير/كانون الأول 2021 - وهي حادثة دفعت الكثير من الناس إلى الفرار.

وقامت المليشيات باعتقال رجال تيغرايين في بلدة أدي غوشو واقتادت حوالي 60 منهم إلى نهر تيكيزي حيث تم اصطفافهم في صفوف وإطلاق النار عليهم.

وقال مسفين: "أطلقوا النار علينا جميعاً، بمن فيهم أنا. أصبت في كتفي الأيمن ويدي اليمنى، وكانت الجثث تتساقط واحدة تلو الأخرى.

وقال الرجل البالغ من العمر 57 عاما "استيقظت في حوالي الرابعة صباحا ... رأيت الكثير من الجثث من حولي".

وأضاف "وجدني بعض رعاة البقر عندما دخلت الغابة. أخذوني إلى الأشخاص المختبئين في الغابة. عالجوني هناك، حتى تعافيت ... فقدت ابني وزوج ابنتي في ذلك اليوم."

كما يفصل التقرير كيف تم استهداف مواشي ومحاصيل ومنازل تيغرايان وكيف قامت قوات الأمن بتعذيب السكان وحرمانهم من الطعام.

وقال الباحث في منظمة العفو، فيسيها تيكلي، لبي بي سي إن "حملة التطهير العرقي هذه نفذت من خلال سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاعتقال الجماعي والتعذيب والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون والحرمان من المساعدات الإنسانية والطرد القسري للتغراي".

وتقول الجماعتان الحقوقيتان إن المئات من أهالي التيغراي ما زالوا محتجزين بشكل غير قانوني ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم.

وتريد المنظمتان أيضا نزع سلاح الميليشيات وإيقاف المسؤولين المرتبطين بالانتهاكات وطالبا بنشر قوة حفظ سلام دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي في غرب تيغراي.

أجبر الصراع ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم، وترك مئات الآلاف على شفا المجاعة.

والحرب مستمرة، على الرغم من إعلان الهدنة الإنسانية قبل أقل من أسبوعين والتي شهدت وصول العديد من شاحنات المواد الغذائية إلى العاصمة تيغراي لأول مرة منذ شهور.

و تقول منظمة العفو الدولية إن منطقة تيغراي الغربية لا تزال لا تحصل على المساعدة التي تحتاجها.

خلال الصراع اتُهم كلا الجانبين بارتكاب فظائع.

واتُهمت القوات الإثيوبية والإريترية بارتكاب مذابح في مدينة أكسوم ذات المكانة الدينية في تيغراي واستخدام العنف الجنسي على نطاق واسع، بينما تواجه القوات التيغراية اتهامات بارتكاب جرائم حرب عندما غزت أمهرة العام الماضي.ي".