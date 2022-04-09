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اتهم الرئيس الأمريكي جون بايدن روسيا بارتكاب "فظائع مروعة" بعد قصف صاروخي على محطة قطارات في شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل 50 شخصا، على الأقل.

واحتشد قرابة 4 آلاف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في المحطة، في محاولة للهروب من تقدم روسي متوقع شرق منطقة دونباس.

وتسبب قصف صاروخي على المحطة في سقوط مئات الجرحى، بالإضافة إلى القتلى.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يزور أوكرانيا، لبي بي سي إن الهجوم على محطة كراماتورسك مثّل محاولة أخرى لكسر الروح المعنوية، بعد عجز القوات الروسية عن تحقيق انتصار في القتال ضد الجيش الأوكراني.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، قائلة إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لمواجهة "القوميين" الأوكرانيين و"النازيين الجدد".

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نفي روسيا مسؤوليتها عن الهجمات، قائلا "هذا شرّ لا حدود له".

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي أس" من كييف، قال الرئيس الأوكراني إن الأوكرانيين "يدافعون عن الحق في الحياة".

وأضاف قائلا: "لم أفكّر مطلقا بأن هذا الحق مكلف للغاية. هذه قيم إنسانية - كي لا تختار روسيا ما يجب أن نفعله وكيف أستخدم حقوقي".

وقال إنه في زيارة أخيرة لمدينة بوتشا، حيث اتُهمت روسيا بارتكاب جرائم حرب، شاهد "موتاً، الموت فقط".

مخاوف من هجمات جديدة

في غضون ذلك، أفاد مسؤولون غربيون بتكليف جنرال روسي يتمتع بخبرة واسعة في سوريا بعمليات موسكو في أوكرانيا.

فقد كُلّف الجنرال ألكسندر دفورنيكوف - قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا - بمهمة تحسين التنسيق بين القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال المسؤولون الغربيون إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان القادة الروس قد غيروا تكتيكاتهم حتى الآن - لكنهم يتوقعون هجمات جديدة في جنوب وشرق أوكرانيا "عاجلاً أم آجلاً".

وقالوا إن روسيا حريصة على إظهار نوع من النجاح قبل 9 مايو/أيار، موعد ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

عقوبات أوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات جديدة ضد روسيا والكيانات المرتبطة بالكرملين.

ونشرت تفاصيل العقوبات يوم الجمعة، وطالت ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب مصارف وشركات روسية.

أبرز ما جاء في العقوبات الجديدة؟