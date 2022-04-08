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انتشرت لقطات فيديو ظهر فيها جنود أوكرانيون يطلقون النار على جندي روسي أسير ويقتلونه.

وصُور الفيديو على طريق غرب العاصمة كييف، بينما كانت القوات الروسية تنسحب.

وقال وزير الخارجية الاوكراني ديميترو كوليبا الخميس إنه علم بأمر الفيديو وإنه سيجري التحقيق فيه.

وقامت البي بي سي بتحليل اللقطات، وهذا ما تم التوصل إليه:

ماذا يظهر في الفيديو ؟

يظهر في الفيديو أربعة أشخاص في ملابس عسكرية على الأرض وتم تقييد ذراعي أحدهم وراء ظهره، بينما لم تصدر أي حركة عن ثلاثة منهم. لكن يبدو أن الرابع على قيد الحياة وتصدر عنه أصوات تشبه الحشرجة، وهو مصاب بجروح بالغة.

أحد الجنود يقول "دعوه" بينما يجيب آخر "لا أريد أن أتركه" ثم يطلق جندي لا يظهر وجهه في اللقطة عدة رصاصات عليه، إلى أن يتوقف عن الحركة.

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وتتجول الكاميرا بعد ذلك لترصد ردود أفعال جنود آخرين.

ويرتدي جميع الأشخاص على الأرض ملابس عسكرية ولا تصدر عنهم أي حركة ويمكن رؤية بركة من الدماء بالقرب منهم.

ويمكن رؤية وجه واحد من أولئك الأشخاص، بينما يستلقي الثلاثة الآحرون على وجوههم.

متى صور الفيديو وأين ؟

تم تحديد الموقع على الطريق الرئيسي خارج بلدة دميتريفكا غربي مدينة كييف.

ويربط الطريق دميتريفكا مع إربين وبوتشا.

وتتطابق المناظر في الفيديو مع مناظر طبيعية عثر عليها عن طريق تطبيق غوغل ستريت فيو في المنطقة المذكورة.

مقارنة الفيديو مع ستريت فيو :

يمكن رؤية ما يشبه بقع دماء على الأرض كما يمكن رؤية عربات مصفحة في صورة التقطت بالقمر الاصطناعي على الطريق في 31 مارس/آذار، كتلك التي شوهدت في الفيديو.

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موقع المعركة وإطلاق النار

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1-بقع دماء وموقع جثتين

2-بقع دماء وموقع جثتين .

المصدر: Maxar، صور تعود إلى 31 مارس/آذار.

لا يمكن معرفة اليوم الذي صور فيه الفيديو، لكننا نعرف أنه صور في ساعات بعد الظهر، كما يستدل من الظلال على الطريق.

وقد نشرت النسخة الأولى من الفيديو صباح 30 مارس/آذار، مما يعني أنها صورت في ساعات بعد ظهر 29 مارس/آذار.

كيف يمكن معرفة ما إذا كان الجندي القتيل روسيا؟

أهم دليل هو الحديث الذي دار خلال اللقطات، حيث يقول جندي واقف فوق الجثث "هكذا انتهى الأمر بالمدافعين عن الجيش الروسي".

وبالإضافة إلى ذلك يمكن رؤية عربات مصفحة عليها حرف V والمعروف أن الجيش الروسي يستخدم هذا الحرف على مركباته.

ويرتدي اثنان من الجنود المستلقين على الأرض شارات بيضاء، كالمستخدمة لإظهار هوية الجنود الروس في بعض أجزاء أوكرانيا. واستخدمت شارات حمراء وبرتقالية أيضا.

وهناك تقارير عن تشجيع المدنيين على ارتداء الشارات البيضاء في بعض المناطق.

هل نحن متأكدون أن جنودا أوكرانيين ضالعون في الأمر ؟

يمكن رؤية شرائط زرقاء على الزي العسكري لبعض الجنود، وهي معروفة بكونها تدل على أن من يحملونها أوكرانيون، لكن هذا ليس دليلا على هويتهم.

ويتحدث الجنود في اللقطات اللغة الروسية، التي تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا.

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في منتصف الفيديو تقريبا يمكن رؤية وجه أحد الجنود بوضوح، وهو ملتح. ويمكن رؤية ملامح جنديين آخرين بوضوح في نقاط أخرى في الفيديو.

وقد حاولنا مقارنة الصور بالتقنية البيومترية مع عدد هائل من الوجوه، فاتضح أن الملامح تطابق ملامح شخص رجل من جورجيا على صلة وثيقة مع أوكرانيا، لكننا لن نذكر اسمه لأنه لم يجر التأكد من هويته.

وبينما تقترب الكاميرا من الرجل يصرخ شخص آخر قائلا "المجد لأوكرانيا"، فيجيب الرجل الملتحي "المجد للأبطال"، ثم يصرخ الرجل بحماس، لكن لم يمكن تبين ما يقول بالضبط، وإن كان يشبه "غروزني"، وهي كلمة تعني "جورجيين" باللغة الروسية.

وينتهي التسجيل بصوت رجل يقول "لا تأتوا إلى أرضنا".

وقد اتصلنا بوزارة الدفاع الأوكرانية من أجل التعليق.

ما زلنا نعمل على هذه المادة وسوف نحدثها في حال توفر معلومات جديدة.

*أعد التقرير كل من بول ميرز، دانيل بالمبو، أولغا روبنسون، جيك هورتون، أليكس موراي، شايان ساراريزاده، ، اليستير كولمان، ريتشارد إرفين براون.