BBC حطام صاروخ خارج المحطة

قُتل عشرات الأشخاص وأُصيب نحو 100 آخرين في هجوم صاروخي روسي على محطة قطارات، بشرق أوكرانيا، بحسب مسؤولين.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن آلاف الأشخاص كانوا ينتظرون قطارات إجلاء بمحطة كراماتورسك صباح الجمعة، في محاولة يائسة للفرار من القصف الروسي العنيف عبر منطقة دونيتسك الأوسع.

ومنذ ذلك الحين، ألقت كل من أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض في الهجوم المميت.

وكراماتورسك هي إحدى المحطات الواقعة في أقصى شرق البلاد والتي لا تزال تعمل في أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية كراماتورسك أولكسندر هونشارينكو لبي بي سي إن محطة السكة الحديد تعرضت للقصف في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.وقال رئيس السكك الحديدية الأوكرانية إن صاروخين ضربا المنطقة.

وفي وقت لاحق، قال مكتب المدعي العام الأوكراني إن ما يقرب من 4000 شخص - معظمهم من النساء والأطفال - كانوا في المحطة في ذلك الوقت.

وكتب رئيس منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو في صفحته بموقع "تليغرام" أن عدد القتلى بلغ 50. وقال إن خمسة أطفال كانوا من بين القتلى.

وقال مسؤولون محليون إن حوالي 100 شخص أصيبوا، عدد منهم في حالة خطرة.

وهناك مخاوف من أن عدد القتلى سيرتفع أكثر.

وكراماتورسك واحدة من النقاط الرئيسية لإجلاء السكان إلى خارج شرق أوكرانيا. وتنشر السلطات المحلية تفاصيل رحلات القطارات التي تغادر المدينة.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تضرب أهدافا مدنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مستشفيات ودور حضانة ومدارس.

لكن روسيا تنفي استهداف المدنيين قائلة إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لمواجهة "القوميين" الأوكرانيين و"النازيين الجدد".

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولها ستيفانيشينا، لبي بي سي إن روسيا شنت بعد "مقاومة شديدة" من الجيش الأوكراني، "عملية هائلة" على المدنيين.

وتقول منظمة العفو الدولية إنها تحققت من هجمات مختلفةاستخدمت فيها ذخائر عنقودية أصابت روضة أطفال وحضانة، وصاروخ باليستي أصاب مستشفى.