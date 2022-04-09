twitter facebook whatsapp viber telegram email العالم في أسبوع: بداية رمضان، والباندا، وقاضية "تاريخية" السبت 2022/4/9 129 A+ A- استمع سيرهي لاهوفسكي، 26 عاما، يبكي بجوار جثمان صديقه إيهور ليتفينينكو، الذي قتله جنود روس، بحسب شهادات السكان، في بوتشا بأوكرانيا. وقد صدمت صور لشوارع في بوتشا، مليئة بالجثث، المجتمع الدولي. وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يتحدث في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره البحريني في موسكو. تعرضت ابنة لافروف وابنتا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقوبات من جانب بريطانيا والولايات المتحدة، تتضمن حظر السفر وتجميد أصول. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: "حزمة عقوباتنا غير المسبوقة تصيب النخبة وعائلاتهم". البابا فرانسيس يحمل علما أوكرانيا ممزقا قادما من مدينة بوتشا، خلال حديثه في لقائه العام الأسبوعي. نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يمثلون لحظة "الموت" خلال احتجاج تحت شعار "أوقفوا الوعود، ابدأوا التحرك!" للدعوة إلى فرض حظر فوري على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا، أمام البوندستاغ (مجلس النواب) في برلين، ألمانيا. الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والقاضية كيتانغي براون جاكسون يشاهدان تصويت مجلس الشيوخ لتأكيد انضمامها إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، من غرفة روزفلت في البيت الأبيض بواشنطن. بهذا التصويت التاريخي أصبحت كيتانغي أول قاضية سوداء تخدم في أعلى محكمة في البلاد. مشهد جوي لحقول زهور في مدينة ليسه في هولندا. امرأة تقرأ القرآن في مخيم الكبش للنازحين في منطقة ريفية بالقرب من مدينة الرقة، شمالي سوريا، مع بدء شهر رمضان. السباح الفرنسي موين توماك أثناء المشاركة في إحدى فعاليات بطولة السباحة الفرنسية في ليموج. شهد نصب كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية، في جيسوزي في رواندا، مراسم لإحياء ذكرى الفظائع التي حدثت في عام 1994. في غضون 100 يوم فقط، قتل متطرفون من عرقية الهوتو حوالي 800 ألف شخص. وكانوا يستهدفون أقلية التوتسي العرقية، وكذلك خصومهم السياسيين بغض النظر عن أصلهم العرقي. صغيرا باندا في حالة استرخاء وراحة على شجرة في محمية بمقاطعة سيشوان في الصين.