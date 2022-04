BBC التلميذان جاكوب وأوليفر يغنيان معا بمدرسة ولفرهاميتون

سجل طفلان بريطانيان أغنية شهيرة لفريق البيتلز بصوتيهما بعد تعديلها بهدف جمع الأموال لضحايا الحرب في أوكرانيا.

وأعاد التلميذان جاكوب وأوليفر بمدرسة ولفرهاميتون في بريطانيا، تسجيل أغنية البيتلز "Let It Be " بعد تعديل بعض كلماتها لتكون مناسبة للحرب الروسية على أوكرانيا.

ويذهب التلميذان، وهما بعمر ثماني سنوات، معا إلى دروس الغناء في المدرسة، واستلهما الأغنية من فريق البيتلز وقررا غناءها بشكل جديد، لجمع 500 جنيه إسترليني لصالح النداء الإنساني الذي أطلاقاه من أجل أوكرانيا.

وحظي التلميذان باهتمام كبير وأتيحت لهما الفرصة لأداء الأغنية ​​باستخدام البيانو الذي كان يخص جون لينون، أحد أعضاء فريق البيتلز والناشط من أجل السلام وتم اغتياله عام 1980.ونجح الطفلان في تكييف كلمات الأغنية التي تعد من بين أشهر ما قدمه فريق البيتلز، لتعكس مأساة الحرب في أوكرانيا ونشرا مقطع فيديو على موقع يوتيوب جذب مئات المشاهدات.وقال الصبي جاكوب، أحد عشاق فريق البيتلز، والذي عزف البيانو أيضا في تسجيل الأغنية، إنها تحمل "نغمة جيدة جدا واعتقدنا أنه يمكننا تغيير الكلمات بها لعمل شيء جديد".

BBC نجم البيتلز جون لينون وزوجته يوكو أونو

وتتضمن كلمات الطفلين الجديدة في الأغنية العبارة التالية: "عائلات تشتت، كسيرة القلوب، أطفال يبكون في الشارع ... يجب أن يكون هناك رد، فلا تهتموا (نحن معكم).وأضاف جاكوب: "أردنا مساعدة الأطفال المتضررين من الحرب".ووصلت أخبار جهود جمع التبرعات إلى متحف "بيتلز ستوري" في ليفربول، الذي استجاب من خلال تقديم تذاكر للأولاد وفرصة لأداء أغنيتهم ​​على بيانو خاص بجون لينون.وأعربت إيما والدة جاكوب عن "فخرها الشديد" بما فعله ابنها.

وقالت: "لقد عملا بجد حقا، ورغم أن كلاهما مشغول جدا لكنهما وجدا وقتا للتدريب والتأكد من أنها (الأغنية) جيدة بقدر كبير".وأشارت إيما: "لديهما هدف طموح للغاية، 500 جنيه إسترليني هو هدف كبير لولدين يبلغان 8 سنوات. إنه شيء يمكن أن يفخرا به حقا عندما يكبران."