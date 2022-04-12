Getty Images أعلنت سبيرز في أكثر من مناسبة أثناء خضوعها للوصاية القانونية عن رغبتها في تكوين أسرة وإنجاب أطفال

أعلنت نجمة البوب بريتني سبيرز أنها حامل بعد أشهر قليلة من انتهاء ترتيبات قانونية كانت تعطي الحق لوالدها في الوصاية عليها وتحكم على الكثير من الأمور في حياتها.

وأخبرت المطربة 40 مليون متابع لها على موقع التواصل الاجتماعي عبر الصور إنستاغرام بأنها سوف تنتظر مولودا من شريكها سام أسغاري.

كما كشفت سبيرز، 40 سنة ولديها ولدان في سن المراهقة، عن إصابتها بالاكتئاب أثناء حملها السابق.

وقالت بريتني سبيرز في وقت سابق إنها ترغب في بناء أسرة مع أسغاري، 28 سنة، الذي يعمل مدربا شخصيا.

لكن الوصاية القانونية التي فُرضت عليها، التي مُنحت لوالدها بناء على طلبه عقب تعرض نجمة البوب لأزمة صحة عقلية في 2008، كانت من ذلك النوع الذي يمنعها من اتخاذ القرارات ذات الصلة برعايتها الصحية.

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وفي إطار اعتراضها على الوصاية القانونية أمام المحكمة العام الماضي، قالت سبيرز إن تلك التدابير القانونية تتضمن التحكم في صحتها الإنجابية.

وأضافت: "لذلك أرى أن هذه الوصاية تضرني أكثر من كونها تنفعني".

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وتابعت: "أريد أن أتزوج وأن أنجب طفلا. وأُخبرت أنني الآن أثناء خضوعي لهذه الوصاية، لا أستطيع أن أتزوج وأنجب طفلا".

وقالت سبيرز تعليقا على صورة نشرتها على إنستاغرام إنها لن "تخرج كثيرا" لتجنب التعرض للمصورين الصحفيين.

وقالت أيضا إن الحمل هذه المرة قد يكون "صعبا "إذ أُصيبت في وقت سابق باكتئاب الحمل - وهو مصطلح طبي يعرف بأنه اكتئاب يصيب النساء في أي وقت في الفترة ما بين الحمل وحتى بعد الولادة بسنة.

ووصفت هذه الحالة المرضية بأنها "مروعة للغاية"، مؤكدة أنها لم تتحدث عنها من قبل لأن "البعض يعتبر الشكوى من هذا النوع من الأمراض أثناء الحمل ينطوي على خطورة كبيرة".

لكن المطربة - التي رزقت بطفلين من زواجها من المطرب كيفين فيدرلاين - قالت إنها تشعر بالامتنان لأنها ليست مضطرة في الوقت الحالي لكتمان هذا الألم.