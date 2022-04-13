Getty Images صامويل تشوكويزي لاعب فياريال يحتفل بالهدف في مرمى البايرن

شهدت مباريات الإياب في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا مفاجآت بخروج حامل اللقب، تشيلسي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، الذي فاز بالبطولة ست مرات.

وإلى جانب ريال مدريد، صعد فياريال الإسباني إلى الدور نصف النهائي، وذلك في مفاجأة كبيرة.

وحقق فياريال إنجازا تاريخيا بالوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 16 عاما، على حساب بايرن ميونخ رغم التعادل في مباراة إياب دور الثمانية 1-1، لكن الفريق الإسباني فاز بمجموع المباراتين 2-1.

بدأ البايرن المباراة، التي أقيمت مساء الثلاثاء، بضغط كبير في محاولة للفوز مبكرا على ضيفه الإسباني على ملعب أليانز أرينا، واقتناص بطاقة التأهل بعد الخسارة في مباراة الذهاب 1-0 على ملعب لاسيراميكا في إسبانيا، بهدف أوناي إيمري.

وبالفعل نجح روبرت ليفاندوفيسكي في إحراز هدف التقدم للعملاق البافاري في الدقيقة 52، وتابع الفريق الأحمر الضغط القوي على الضيوف.

ولكن الفريق الإسباني نجح في التعادل عن طريق اللاعب صامويل تشوكويزي في الوقت القاتل، وجاء الهدف في الدقيقة 88 ليمنح فياريال التقدم في مجموع المباراتين، وحقق لهم فوزا تاريخيا.

وسيواجه فياريال الفريق الذي سيتأهل بعد انتهاء مباراة ليفربول وبنفيكا التي تقام اليوم الأربعاء.

الريال يعد رغم الهزيمة

ودع تشيلسي الإنجليزي البطولة مساء الثلاثاء، في ليلة مليئة بالدراما بملعب سانتياغو بيرنابيو، رغم فوزه على ريال مدريد، في مباراة إياب ربع النهائي 3-2.

Getty Images لاعبو الريال يحتفلون بالصعود إلى نصف النهائي رغم الهزيمة من تشيلسي

وصعد الفريق الملكي إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب 5-4.

وكان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب 3-2، حيث أحرز كريم بنزيما ثلاثة أهداف، فيما أحرز هدف البلوز الوحيد كاي هافيرتز.

وبدأ تشيلسي مباراة العودة المباراة بقوة في محاولة لتعويض نتيجة مباراة الذهاب، ونجحوا في تسجيل هدف التقدم مبكرا في الدقيقة 15، عن طريق ماسون ماونت، بتسديدة صاروخية في شباك الحارس كورتوا.

ومع بداية الشوط الثاني عزز تشيلسي تقدمه بالهدف الثاني عن طريق روديغر في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

ثم جاء الهدف الثالث للضيوف من خلال تيمو فيرنر، في الدقيقة 75، واعتقد البعض أن المباراة انتهت تماما بتأهل تشيلسي.

لكن الريال انتفض مجددا قبل نهاية المباراة بعشر دقائق وأحرز رودريغو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 80 بعد تمريرة من مودريتش، لتنتهي المباراة بالتعادل في مجموع المباراتين 4-4، ولعب الفريقان شوطين إضافيين.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول عاد كريم بنزيما للتألق، وأحرز هدف فريقه الثاني في الدقيقة 96، ويقود فريقه للتأهل إلى نصف النهائي.

وهكذا صعد بريال مدريد إلى نصف النهائي، منتظرا الفريق الذي سيتأهل بعد مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني التي تقام مساء الأربعاء.