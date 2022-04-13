Getty Images فاز إيريك تين هاغ بلقب الدوري الهولندي الممتاز مرتين مع أياكس

اقترب المدير الفني لنادي أياكس الهولندي، إريك تين هاغ، من تولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد.

ويقول مانشستر يونايتد إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع تين هاغ حتى الآن، لكن مصادر في هولندا تشير إلى وجود اتفاق مبدئي.

وسيحل المدير الفني الهولندي البالغ من العمر 52 عاما محل رالف رانيك، الذي عُين مديرا فنيا مؤقتا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد إقالة أولي غونار سولشاير.

وكان المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان والسابق لتوتنهام، ماوريسيو بوتشيتينو، هو المرشح الرئيسي الآخر لتولي قيادة مانشستر يونايتد.

ومن غير المتوقع أن يتم الإعلان عن تعيين تين هاغ مديرا فنيا لمانشستر يونايتد قبل المباراة النهائية لكأس هولندا ضد أيندهوفن يوم الأحد.

ويتصدر أياكس جدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز بفارق أربع نقاط عن أيندهوفن، ويسعى للفوز بلقب الدوري الهولندي للمرة الثالثة بقيادة تين هاغ.

وودع أياكس دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر هذا الموسم بعد الخسارة أمام بنفيكا البرتغالي.

تعيين تين هاغ سيجلب شعورا باليقين

ستسود أجواء ارتياح في مانشستر يونايتد عندما يُعين تين هاغ على رأس القيادة الفنية للفريق رسميًا، ومن المتوقع أن يكون ذلك بموجب عقد مدته ثلاث سنوات مع خيار التمديد لسنة إضافية. وسيخلق تعيين تين هاغ شعورا باليقين في نادي مانشستر يونايتد الذي تراجع بشكل مثير للقلق خلال الموسم الحالي، في الوقت الذي يواجه رانيك عددا متزايدا من المشاكل.

ووسط العديد من المؤشرات على وجود انشقاقات في الفريق، يبدو من غير المرجح الآن أن ينجح مانشستر يونايتد في حجز أحد المراكز الضامنة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد سلسلة من النتائج السيئة حقق خلالها فوزا وحيدا في سبع مباريات في جميع المسابقات، في أسوأ سلسلة نتائج منذ عام 2019.

ومن المتوقع أن يكون هذا الصيف مليئا بالاضطرابات في "أولد ترافورد"، نظرًا لأن العديد من اللاعبين ذوي الأسماء الكبيرة إما ستنتهي عقودهم، مثل بول بوغبا وجيسي لينغارد، أو يواجهون مستقبلًا غير مؤكد، مثل كريستيانو رونالدو وماركوس راشفورد.

وهناك شعور بأن طريقة إدارة تين هاغ أكثر ملاءمة للأسس التي وضعها مانشستر يونايتد، والتي تشمل تعيين جون مورتو مديرا لكرة القدم.

وسيصبح تين هاغ خامس مدير فني دائم يتولى تدريب مانشستر يونايتد منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون في 2013.