EPA

قتل فلسطينيان في عملية عسكرية جديدة لقوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة صباح الخميس، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية، بعد ستة أيام من هجوم أسفر عن قتلى في تل أبيب.

وأعلنت الوزارة في بيان أن الشابين توفيا "متأثرين بجروحهما نتيجة الاعتداء الإسرائيلي على محافظة جنين".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه ينفذ "عمليات لمكافحة الإرهاب" في نابلس وغيرها من المدن في الضفة الغربيةالمحتلة، من دون تعليق فوري على عدد الضحايا التي أفادت بها السلطات الفلسطينية.

وتفيد مصادر محلية بأن الشابين قتلا خلال اشتباكات في قرى واقعة في محيط مدينة جنين، معقل الحركات المسلحة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية.

كيف قتل "محمد عساف"؟

وكان محام فلسطيني شاب قد قتل الأربعاء برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن المحامي هو الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان "محمد عساف، وهو في الـ34 من عمره، وإنه قتل بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس صباح الأربعاء".

وقال جيش الاحتلال إن أفراده ردّوا "بوسائل تفريق الشغب والذخيرة الحيّة" على "مئات الفلسطينيين الذين أحرقوا إطارات السيارات وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود".

ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان قولهم إن الجيش "أطلق النار بكثافة وبشكل عشوائي على الشبان الذين رشقوا مركباته بالحجارة مما أدى إلى إصابة الشاب الذي كان يقف على الرصيف".

"محاولة طعن" في عسقلان

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل فلسطيني برصاص ضابط شرطة إسرائيلي في مدينة عسقلان في 12 أبريل/نيسان، بعد محاولة طعن. وظلت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في أعقاب موجة من الهجمات المميتة.

وكانت الشرطة، بحسب محطة إذاعة "كان" تبحث عن عمال فلسطينيين يشتبه في دخولهم الكيان الصهيوني دون تصاريح، عندما حاول أحدهم طعن الضابط بسكين مطبخ، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

Reuters

تعزيز الجدار العازل

وذكرت إذاعة "كان" في 10 أبريل/نيسان أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وافق بالإجماع على خطة قيمتها 112 مليون دولار لسد الفجوات على طول 40 كيلومتراً من الجدار الإسرائيلي العازل في الضفة الغربية، الذي عبره مهاجمان فلسطينيان.

ومنح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القوات الإسرائيلية حرية التصرف في "دحر الإرهاب" في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام 1967، محذراً من أنه "لن تكون هناك حدود" لهذه الحرب.

ورداً على أحداث العنف الدامية في الضفة الغربية قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "العدوان الإسرائيلي على شعبنا من جنين إلى الخليل والقدس" بما في ذلك دعوة بينيت للإسرائيليين لحمل السلاح "يؤجج التصعيد ويدعو إلى القتل".

واتهم رئيس اشتية "جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقتل من أجل القتل... دون أدنى مراعاة للقانون الدولي".