Reuters حائط المبكى هو من بقايا الجدار الاستنادي للمجمع الذي كان يضم معبدين يهوديين توراتيين

آخر مرة تصادف فيه شهر رمضان وعيد الفصح لدى اليهود، والفصح لدى المسيحيين كانت قبل ثلاثة عقود من الزمن.

تتصادف الأعياد الدينية الثلاثة هذا الاسبوع أيضاً حيث يتوقع توافد عشرات الآلاف من المصلين من الكيان الصهيوني والفلسطينيين وكذلك الحجاج الأجانب، إلى البلدة القديمة في القدس، الأمر الذي زاد أيضاً من التوترات حول الأماكن المقدسة المتنازع عليها.

يلاحظ العدد المتزايد من ضباط شرطة الإحتلال في القدس الشرقية المحتلة وهم في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من الهجمات الأكثر دموية في الكيان الصهيوني منذ سنوات.

ويقول زياد، الذي يحمل سجادة صلاة على كتفه وهو يتجه إلى ثالث أقدس مكان لدى المسلمين: "بالنسبة لنا كمسلمين، إنه أمر جوهري أن نصلي في مسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وهي فترة روحانية أتطلع إليها دائماً".

ويقر زياد بأنه: "لن أحضر أحفادي للجلوس في المجمع هذا العام، أنا خائف بعض الشيء".

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Reuters يوجد في كنيسة القيامة قبر المسيح، حيث يعتقد المسيحيون بأنه دُفن هناك

تقول داليا حبش، وهي منظِّمة سياحة مسيحية من القدس الشرقية، إن حواجز الشرطة دائماً تصعّب عليها زيارة أقاربها المسنين في البلدة القديمة في عيد الفصح، ومع ذلك فهي مضطرة للذهاب.

وتعلق قائلة: "كونك فلسطينياً مسيحياً، فإن الاحتفال في القدس له أهمية خاصة. ليس لأنه المكان الذي صلب فيه المسيح ودُفن فيه وقيامته هناك فحسب، بل لأنه أيضاً المكان الذي يحتفل فيه المسيحيون الفلسطينيون وغيرهم من المسيحيين والفلسطينيين معاً".

تصف فرحتها بالغناء والسير مع الكشافة حاملين سعف النخيل من جبل الزيتون يوم أحد الشعانين وأثناء طقوس سبت النور الأرثوذكسية في كنيسة القيامة.

تقول داليا: "في غضون ثوانٍ من رنين الأجراس الذي يرافقه صدى نشيد قيام المسيح تضاء الشموع في جميع أنحاء البلدة القديمة".

"لا يوجد أي طقس يشبهه في العالم".

Reuters يقع المسجد الأقصى وقبة الصخرة في الحرم الشريف / جبل الهيكل

في مايو/ أيار الماضي، أطلقت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، صواريخ باتجاه القدس في أعقاب اشتباكات في المسجد الأقصى، مما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة استمرت 11 يوماً.

في الأسابيع الأخيرة، عقدت اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لمحاولة ضمان الهدوء وحرية العبادة قبل أعياد هذا العام للأديان الإبراهيمية الثلاثة.

هذه المسألة أيضا من بين القضايا التي تهم ملك الأردن عبد الله، الذي لا تزال اسرته هي الوصية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس منذ ما يقرب من 100 عام.

لكن اتفاق هذه الأطراف لم يمنع وقوع أربع هجمات مروعة في إسرائيل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والتي راح ضحيتها 14 قتيلاً.

نُفذ هجومان من قبل أثنين من عرب إسرائيل مرتبطين بتنظيم "الدولة الإسلامية"، وهجومان آخران كانا عبارة عن إطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين يعيشان في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأشادت حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى بهذه العمليات الدامية.

Reuters دفن الضحايا الإسرائيليون الثلاثة في هجوم إطلاق النار الذي وقع الأسبوع الماضي في تل أبيب يوم الأحد

تقول نيفين صالح، وهي أم لأربعة أطفال، وهي تراقب بعصبية الأحداث من غزة: "لا أخشى أن أقول ذلك علناً... لا نريد حرباً أخرى".

تصف كيف قامت هي وعائلتها بإعادة بناء منزلهم بعد أن دمرته غارة جوية إسرائيلية قبل 10 أشهر.

تقول: "قمنا بتزيين المنزل لاستقبال رمضان، كل يوم، تسألني بناتي عما إذا كنا سنحتفل بعيد الفطر أم لا".

"في العام الماضي، اشتريت لهن ملابس جديدة، لكن للأسف، لم يرتدينها قط".

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحفيين هذا الأسبوع: "نتمنى أن تمر هذه الفترة من الأعياد بسلام وأمان، فالوضع معقد للغاية".

وأضاف أن قوات الأمن تحاول التوفيق بين الإجراءات المدنية، مثل السماح للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح دخول القدس للصلاة من جهة وعمليات مكافحة الإرهاب من جهة أخرى.

EPA قتل فتى فلسطيني في اشتباكات مع جنود اسرائيليين بالقرب من بيت لحم يوم الاربعاء

وصعد الجيش الإسرائيلي من المداهمات والاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات خطيرة. قُتل ما لا يقل عن 20 فلسطينياً بينهم مهاجمون ومن قيل عنهم إنهم كانوا يخططون لشن هجمات في الموجة الأخيرة من العنف.

في جنين، التي هي تتركز فيها عمليات الجنود الإسرائيليين، يتصاعد الغضب.

وقال جهاد الزهري بتحد "نعم الوضع سيء خاصة في شهر رمضان لكننا سنتحد في مواجهة عمليات التوغل اليومية والاعدامات بدم بارد".

"إذا فرض علينا القتال فسنقاتل بشرف وسنموت بكرامة".

بالنسبة للعديد من الفلسطينيين والإسرائيليين، كما هو الحال دائماً، استمرار الصراع يعكر سعادة الاحتفالات الدينية.