أعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنها أدرجت اسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وغيره من كبار الوزراء البريطانيين، في قائمة الممنوعين من دخول أراضي روسيا "بسبب موقف بريطانيا العدائي" من الحرب في أوكرانيا. وطال الحظر الروسي المفروض على المسؤولين وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ووزير الدفاع بن والاس، و عشرة من كبار الساسة، معظمهم من أعضاء مجلس الوزراء.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن القرار جاء ردا على عقوبات فرضتها لندن ضدها منذ غزوها أوكرانيا.وكانت موسكو قد فرضت في مارس/آذار الماضي، حظرا مماثلا على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وتضم قائمة المسؤولين البريطانيين الممنوعين من دخول روسيا:

نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للعدل دومينيك راب.وزير الدولة لشؤون النقل غرانت شابس.وزيرة الداخلية بريتي باتيل.وزير الخزانة ريشي سوناك.وزير ريادة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنغ.وزيرة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة نادين دوريس.وزير القوات المسلحة جيمس هيبي.الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجيون.المدعية العامة لإنجلترا وويلز والمحامية العامة لأيرلندا الشمالية سويلا برافرمان.عضوة البرلمان عن حزب المحافظين ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي.

وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن "الحملة الإعلامية والسياسية التي تشنها لندن وتهدف إلى عزل روسيا دوليا وتهيئة الظروف لاحتواء بلادنا وخنق الاقتصاد المحلي" هي السبب وراء هذا القرار.وأضافت: "في الأساس، تعمد القيادة البريطانية إلى تفاقم الوضع في أنحاء أوكرانيا ، وتزويد نظام كييف بأسلحة فتاكة وتنسيق جهود مماثلة من جانب الناتو".في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلنت حكومتا بريطانيا والولايات المتحدة عن مزيد من العقوبات على روسيا.

كما زار جونسون كييف والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، الأسبوع الماضي.وشملت العقوبات إجراءات مالية تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي ومعاقبة الرئيس بوتين وكبار المسؤولين والأشخاص الذين استفادوا من نظامه.