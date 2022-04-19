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ألغت قاضية فيدرالية في فلوريدا قرار إدارة الرئيس جو بايدن بإلزامية ارتداء أقنعة الوجه في الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى، واصفة إياه بأنه غير قانوني.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كاثرين كيمبال ميزيل، إن هيئة الصحة العامة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية في إصدار هذا القرار.

وقالت هيئة النقل الأمريكية إنها لن تفرض ارتداء أقنعة الوجه من الآن.

وكانت هيئة "مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها" في الولايات المتحدة قد مددت الأسبوع الماضي التفويض حتى 3 مايو/أيار.

وبالرغم من أن قرار القاضية ميزيل صدر في فلوريدا، إلا أنه يمكن للقضاة الفيدراليين إصدار أحكام تمنع سياسات حكومية على مستوى الدولة كلها.

ويلغي قرارها، الذي صدر الاثنين، فعليا شرط ارتداء أقنعة الوجه في جميع المطارات والقطارات وسيارات الأجرة ومراكز النقل.

ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، القرار بأنه "مخيب للآمال". وأشارت إلى أن مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها مازالت توصي المسافرين بتغطية أفواههم وأنوفهم.

ولم ترد الهيئة على الفور على طلب للتعليق على قرار القاضية.

وقال الجراح الأمريكي العام، فيفيك مورثي، الأسبوع الماضي إن التفويض مدد حتى مايو/أيار بسبب ارتفاع حالات كوفيد-19.

وكانت جماعة تعرف باسم صندوق الدفاع عن الحرية الصحية قد رفعت دعوى لأول مرة في يوليو/تموز 2021، قائلة مع بعض سكان فلوريدا إن ارتداء أقنعة الوجه زاد قلقهم ونوبات الذعر لديهم.

وجادل المدعون بأن تفويض مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها كان "تعسفيا ومتقلبا" لأنه يمنح استثناءات لمجموعات معينة - مثل الأطفال دون سن الثانية - دون فئات أخرى.

وقالت القاضية ميزيل، التي عينها الرئيس السابق دونالد ترامب، إن الهيئة تذرعت بشكل غير صحيح بما يعرف بـ"استثناء السبب الجيد"، ما سمح لها بعدم إخطار الناس وإتاحة فرصة التعليق على إلزامية ارتداء الأقنعة.

Reuters بعض دول العالم مازالت تفرض الكمامة في المطارات والطائرات.

وكتبت القاضية ميزيل تقول "إن نظامنا لا يسمح للوكالات بالتصرف بشكل غير قانوني حتى في السعي لتحقيق غايات مرغوبة. ولذلك تعلن المحكمة أن التفويض غير قانوني وتبطل قرار ارتداء قناع الوجه".

وبعد وقت قصير من صدور قرار المحكمة، أكدت إدارة أمن النقل - التي تدير أمن المطارات الأمريكية - أنها لم تعد تنفذ أمر ارتداء الأقنعة.

وقالت يونايتد إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، وألاسكا إيرلاينز، وأمريكان إيرلاينز إن أغطية الوجه لم تعد مطلوبة على الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية.

وعقب إصدار مراكز التحكم في الأمراض والوقاية منها أمرا بارتداء أقنعة الوجه لأول مرة في فبراير/شباط 2021، أبلغ عن أكثر من 7000 حادث، 70 في المئة منها تتعلق بقواعد ارتداء الأقنعة، بحسب ما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية.

ووُجهت تفويضات إدارة بايدن بشأن فيروس كورونا ببعض القضايا في المحاكم.

فقد منعت المحكمة العليا في يناير/ كانون الثاني البيت الأبيض من فرض قانون اللقاح أو الاختبار الشامل للموظفين في الشركات الخاصة الكبرى.

لكن مطلب إدارة بايدن بتطعيم جميع الموظفين الفيدراليين لمكافحة كوفيد-19 أيدته المحكمة في الاستئناف في وقت سابق من هذا الشهر.