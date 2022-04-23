أرنب في البيت الأبيض ووجبات سحور في إدلب السورية من أفضل صور الأسبوع

تحقيق بريطاني في تبرع رجل أعمال روسي لمستشفى يستخدمه أفراد العائلة المالكة

روسيا وأوكرانيا: الاستخبارات العسكرية البريطانية تؤكد أن الجيش الروسي "لم يحقق مكاسب رئيسية" في الشرق الأوكراني

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