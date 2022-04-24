Getty Images صورة إرشيفية لإنقاذ قارب مهاجرين في المياه اللبنانية

أفاد الصليب الأحمر اللبناني بغرق زورق كان على متنه 60 شخصاً، قبالة ساحل مدينة طرابلس في شمال لبنان.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لبنانية، أنّ القارب غادر شمال لبنان بشكل غير قانوني بهدف الهجرة.

وأعلن الجيش اللبناني عن إنقاذ 48 شخصاً وعن انتشال جثة طفلة، وعن أن عملية الإنقاذ والبحث عن مفقودين مستمرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وقالت الحكومة اللبنانية إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع عن كثب حادث غرق قارب ينقل ركاباً، غادروا من منطقة القلمون جنوب طرابلس بطريقة غير شرعية.

وتوجهت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر وقوى من الجيش والقوات البحرية، بالإضافة إلى مراكب تابعة لمدنيين، للمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وقال وزير النقل والأشغال العامّة علي حمّية: "لا زلنا نبحث عن البقية ممن كانوا متواجدين على متن القارب الذي كان يضم لبنانيين وسوريين".

وارتفع عدد الأشخاص الذين يغادرون لبنان بشكل غير قانوني عن طريق البحر في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد دخول البلاد في أزمة اقتصادية شديدة.

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وتقول الأمم المتحدة إن نحو 1600 شخص حاولوا المغادرة بحراً العام الماضي، ما يسجل ارتفاعاً في العدد بنحو 300 شخص مقارنة مع عامي 2019 و2021.

مع الإشارة إلى أنّ معظم الذين يحاولون مغادرة لبنان عن طريق البحر هم لاجئون سوريون يأملون في الوصول إلى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

لكن المواطنين اللبنانيين انضموا بشكل متزايد إلى صفوفهم بعد أن أصبحت الهجرة خيارهم الوحيد مع اشتداد الأزمة الإقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية.

وصنّف برنامج المستوطنات البشرية (الموئل) التابع للأمم المتحدة، طرابلس الواقعة على الساحل شمالاً، المدينة الأفقر في لبنان.

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