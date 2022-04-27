أفاد تقرير لمؤسسة خيرية بريطانية بأن النساء المصابات بالربو واللواتي يعشن مرحلة البلوغ أو الحمل أو فترة الحيض أكثر عرضة للإصابة بنوبات الربو الحادة.

وتسلط الدراسة، التي أجراها مركز الربو والرئة في بريطانيا، الضوء على أن الهرمونات الأنثوية يمكن أن تحفز نوبات الربو.

وتدعو إلى مزيد من البحث لفحص الاختلافات المرتبطة بجنس المريض في ما يتعلق بالربو.

وكانت بوبي هادكينسون، 30 سنة، تعاني من نوبات ربو منتظمة في فترة المراهقة ووضعت على جهاز التنفس الصناعي أربع مرات.

وقالت هادكينسون "شعرت كما لو كنت أتنفس من خلال ماصة للشراب".

وأضافت "لقد كانت معركة مستمرة منذ سنوات، منذ أن بدأت بالفعل في سن البلوغ".

وقالت "في بادئ الأمر تلقيت علاجا تقليديا يتكون من أجهزة الاستنشاق ومشتقات ستيرويد والمضادات الحيوية. لقد جربت كل شيء تقريبًا ولكن لم يستطع أي شيء السيطرة على النوبات".

وأضافت "شعرت بضيق في التنفس مستمر لأيام وأسابيع. شعرت وكأنني كنت أتنفس من خلال ماصة للشراب".

وتتذكر هادكينسون أنها عندما كانت في العناية الفائقة في عام 2013، طلبت من والدتها "منظف شعر جاف ورئتين جديدتين"، قبل أن تدخل في غيبوبة بأمر الطبيب لمدة أسبوع تقريبًا.

وأصبح الربو الذي تعاني منه مقدمة البرامج التلفزيونية البالغة من العمر 30 عامًا تحت السيطرة الآن. وتحصل هادكينسون على حقنة شهرية في مركز متخصص في علاج الربو الحاد، وتقول إن تلك الحقنة غيرت حياتها.

وقالت "في غضون ثمانية أسابيع من الحصول على الدواء، تغير عالمي بالكامل. ولا أتناول الآن أي دواء آخر باستثناء استخدام اثنين من أجهزة الاستنشاق".

وتجد هادكينسون أن حالة الربو التي تعاني منها تزداد سوءا في فترات الحيض، لكنها تزيد من استخدام أجهزة الاستنشاق لمساعدتها على تجاوز تلك الفترة.

"مرضى الربو ليسوا مجرد رقم"

وتأمل هادكينسون أن تصبح النساء أكثر وعيا بالصلة بين التغيرات الهرمونية والربو، مضيفة: "يجب أن تكون هناك علاجات وعقاقير مختلفة تناسب الأفراد بشكل أفضل، وألا تستخدم طريقة واحدة لعلاج الجميع".

وأضافت "مرضى الربو أكثر من مجرد رقم، كل واحد مختلف تمامًا."

الوفيات الناجمة عن الربو أكثر بين النساء

ويوجد نحو 136 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم يعانين من الربو، ثلاثة ملايين منهن في بريطانيا.

وفقًا لأرقام مكتب الإحصاء الوطني في التقرير، توفيت أكثر من 5100 امرأة بسبب نوبة ربو، مقارنةً بأقل من 2300 رجل على مدار السنوات الخمس الماضية.

ويقول التقرير إن معدلات دخول المستشفيات بسبب الربو في انجلترا متشابهة بالنسبة للفتيات والفتيان في سن المراهقة المبكرة، ولكنها أعلى من الضعف لدى النساء في سن 20-50.

وتقول الدكتورة سامانثا ووكر، مديرة البحث والابتكار في مؤسسة الربو والرئة في بريطانيا "في كثير من الأحيان يتم تجاهل الربو أو التغاضي عنه".

وتأمل أن تجذب الدراسة الأخيرة الانتباه إلى مسببات الربو المختلفة لدى الرجال والنساء.

وأجرت موم موخرجي، الباحثة في جامعة إدنبره، بحثا عن العلاقة بين الهرمونات الجنسية والربو.

وقالت "لا توجد أبحاث كافية حول سبب احتمال دخول النساء إلى المستشفى والوفاة نتيجة للربو وما هي العلاجات الجديدة والقائمة التي يمكن أن تساعد النساء".

ما هو الربو؟

الربو حالة رئوية شائعة تسبب صعوبات في التنفس في بعض الأحيان ويمكن أن تؤثر على جميع الأعمار.

الأعراض الرئيسية هي: