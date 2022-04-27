Debdatta Chakraborty

فازت صورة لبائع طعام يعمل أمام شواية لحوم يخرج منها دخان كثيف بالجائزة الكبرى ضمن مسابقة في تصوير الطعام.

ورُشح ديبداتا تشاكرابورتي للفوز بالجائزة الأولى في مسابقة "بينك ليدي لمصور الطعام لعام 2022" عن صورة بعنوان "كبابيانا"، والتي التقطها في منطقة سريناغار، في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

والتقط المصور الهندي الصورة في شارع مزدحم ليلا، إذ يشعل الباعة أفران الفحم لتحضير الكباب وأنواع أخرى من الأطعمة في الشارع.

وتقول كارولين كينيون، مديرة المسابقة: "في عالم اليوم، نشعر بحاجة إلى الراحة والحب، أكثر من أي وقت مضى".

وتضيف: "توجد أشياء كثيرة في هذه الصورة تبعث فينا الطمأنينة، احتضان الدخان المتصاعد للبائع بشكل جميل، والضوء الذهبي، وملامح الشخص وهو يعد الطعام لتقديمه".

وتقول كارولين: "الشرر يتطاير من الأسياخ حتى نكاد نشم رائحة الشواء. نتخيل الدفء ورائحة الطعام اللذيذ".

وتضيف: "هذه الصورة الجميلة والقوية في ذات الوقت تغذي أرواحنا".

واختارت المسابقة الأعمال من بين آلاف المشاركات التي تلقتها من أكثر من 60 دولة في شتى أرجاء العالم، وأعلنت لجنة التحكيم أسماء المصورين الفائزين من خلال الإنترنت في احتفالية بٌثت على الهواء مباشرة.

وفيما يلي بعض الفائزين بجوائز ضمن فئات المسابقة، مع بعض تفاصيل ذكرها المصورون.

طعام تايتينغر الاحتفالي: صورة بعنوان مهارة تقليدية، للمصور تشين ينغ، الصين

Chen Ying التُقطت الصورة في مزرعة صغيرة في قرية شيانليان، بإقليم شيانغيون، في مدينة بوتيان، بمقاطعة فوجيان. تجتمع عائلة لتجهيز فطائر الأرز أو الفاصوليا، ويستخدمون ختما خشبيا لطبع العجينة الحمراء بكلمات "الحظ" أو "السعادة"، وينبعث بخار إعداد الفطائر من قِدر كبيرة. ويعني هذا التقليد الاستعداد لقدوم عام جديد ولم شمل الأسرة، والتفاؤل بازدهار العام القادم".

طعام على المائدة: وضع الطعام في فندق ريتز، للمصور جون كاري، المملكة المتحدة

John Carey "تجهيز الطعام بجوار المائدة، والذي يطلق عليه (فنون إعداد المائدة)، خبرة فريدة يتمتع بها فندق ريتز".

جائزة "فوجي فيلم" للإبداع: صورة بعنوان حديقة مركزية، للمصور يولي فاسيليف، بلغاريا

Yuliy Vasilev "الصورة جزء من مشروع يحمل اسم "فوودتوبيا"، وهو عالم مصغر يٌستخدم في تجسيده المواد الغذائية".

جائزة "كلير أهو" للمصورات: صورة بعنوان على المائدة، للمصورة مارغريت أولوفسي، جنوب إفريقيا

Marguerite Oelofse "احتفاء بالتراث الأفريقي، صورة تحمل لمسة إلهام من أعمال الفنان الفرنسي، هنري ماتيس. النواحي الجمالية في الصورة الفوتوغرافية، الأشبة بلوحات الرسامين، تخلق إحساسا ثلاثي الأبعاد باستخدام الألوان الجريئة وتكوين موضوع الصورة وبنيتها. هذه العناصر أصلية في ثقافة جنوب أفريقيا المتنوعة. على المائدة احتفالا بثمار حريتنا".

تجفيف الأسماك، للمصورة كاسيا سيسيلسكا-فابر، المملكة المتحدة

Kasia Ciesielska-Faber "في أرخبيل لوفوتين بالنرويج، أصبحت مشاهدة أرفف تخزين الأسماك جزءا من المناظر الطبيعية. تُحفظ أسماك القد عن طريق تجفيفها على أرفف كبيرة بدون حاجة إلى ملح أو تدخين، إذ تقترب درجات الحرارة من درجة التجمد، وهو مناخ مثالي لتجفيف الأسماك في الهواء الطلق".

سياسة الغذاء: صورة بعنوان حيث تطير الأحلام، للمصور كيه إم أسد، بنغلاديش

K M Asad "فتاة صغيرة تجمع الماء مع شقيقتها الكبرى في حي تشاد أودان الفقير في دكا، بنغلاديش في سبتمبر/أيلول عام 2021. في المناطق الفقيرة حيث يحصل الناس على المياه العذبة مرتين فقط يوميا، في الصباح والمساء".

جائزة مصمم الطعام: صورة بعنوان تورتة الخضراوات الصيفية، للمصورة كارولين ستروث، ألمانيا

Carolin Strothe "احتفل بالصيف بتورتة نباتية مدهشة، مغطاة بجبن موزاريلا جاموسي وجبن فيتا وطماطم وقرون البازلاء والبصل الأخضر وزهرات الذرة".

صغار السن (10 أعوام وأقل): صورة بعنوان تجهيز الأسماك، للمصور روبكوثا روي باراي، بنغلاديش

Rupkotha Roy Barai "تعمل نساء القرية في تجهيز الأسماك النيئة التي تُجمع محليا".

جائزة "إيرازوريز" لمصور النبيذ هذا العام: صورة بعنوان جمع بقايا تقليم النباتات في كورتون هيل، للمصور جون وياند، المملكة المتحدة

Jon Wyand "تقليم أشجار الكروم في فصل الشتاء وتجميع العشب في مزارع كورتون هيل في بورغوندي".

أفضل محصول: صورة بعنوان حقل جزر للأبد، للمصور باولو جرينزا وسيلفيا فولا، إيطاليا

Paolo Grinza and Silvia Vaulà "هذه الصورة جزء من مجموعة صور فوتوغرافية تبرز مفهوم" الأيدي أثناء العمل "، التقطت الصورة لمطعم إيتيكو بيستروت (تورينو، إيطاليا) - فن التصوير الفوتوغرافي والمفهوم".

جائزة بينك ليدي لمصور الطعام هذا العام (جنوب شرق آسيا): صورة بعنوان صيد الأنشوجة ، للمصور تيان نجوين نجوك، فيتنام

Thien Nguyen Ngoc "يشع الضوء الخافت في بداية يوم جديد من بين الدخان المنبعث من محرك قارب صيد وشكل الشباك الخضراء التي تتحرك تحت سطح الماء عندما يسحب الصيادون المحليون شباكهم. العديد من العائلات المحلية التي تمتهن حرفة الصيد على طول الساحل في مقاطعة فو ين تتابع التيارات القريبة من الشاطئ لصيد الأنشوجة خلال موسم الذروة. الأنشوجة المملحة تعد أهم عنصر خام يستخدم لصنع صلصة السمك التقليدية - روح المطبخ الفيتنامي. "

جميع الصور مقدمة من مسابقة "بينك ليدي لمصور الطعام" لعام 2022، وسوف يقام معرض للصور الفائزة في الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، في بريستول، خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2022.