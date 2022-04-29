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قال المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي لكرة القدم يورغن كلوب إن تمديد تعاقده مع الفريق لن يكون حاسما في تقرير مستقبل النجمين محمد صلاح وساديو ماني في الريدز.

وأُعلنت رابطة الكتاب الرياضيين اختيار صلاح لاعب العام في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليغ".

وسجل صلاح 30 هدفا مع فريقه حتى الآن، بينها 20 في "البريميير ليغ" يتصدر بها ترتيب هدافي البطولة، ويقود الفريق لمحاولة الحصول على 4 ألقاب خلال الموسم.

وينتهي تعاقد صلاح وماني مع الفريق العام المقبل، بينما يستمر كلوب بعد تمديد تعاقده حتى عام 2026.

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وفي إجابته على سؤال حول مدى تأثير ذلك على مستقبل اللاعبين، قال كلوب "هذا السؤال يبقى موجها إليهما، والإجابة تعنيهما، لكن في كل الأحوال، علاقتي بهما رائعة".

وقال "إنها إشارة إيجابية لهما. لكن لا أظن أنها ستكون أمرا حاسما، في قراريهما، إنها الحياة الخاصة بكل منهما".

وأضاف "أردنا فقط أن نقول إن أي شخص يرغب في الاستمرار معنا، أصبح يعرف الآن ماذا يمكنه أن يتوقع".

وكان صلاح قد أعلن سابقا أنه يرغب في البقاء مع الفريق، وأكد مؤخرا "أن الأمر لا يتعلق بالمال فقط".

وحصل صلاح على لقب أفضل لاعب في الموسم عام 2018.

ويقدم صلاح "أداء رائعا الموسم الجاري وحطم العديد من الأرقام القياسية" حسب تصريحات رئيسة رابطة الكتاب الرياضيين، كاري براون.

وأشارت كاري إلى أن صلاح يقدم أداء ممتعا في الملعب، ويقود فريقه للفوز والأداء الرائع.

وتنتهي عقود المهاجم روبرتو فيرمينو ولاعب الوسط نابي كيتا الصيف المقبل أيضا.

ويسعى ليفربول للفوز بلقب البريميير ليغ، حيث يقبغ ثانيا بفارق نقطة واحدة وراء مانشستر سيتي حامل اللقب، كما وضع قدما في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد فوزه بهدفين نظيفين على فيلاريال، في لقاء الذهاب.

ويتبقى لليفربول 5 مباريات حتى نهاية البريميير ليغ، أولها السبت أمام نيوكاسل.

وصلاح هو الهداف التاريخي للبريميير ليغ بشكله الحديث، وحصل على لقب هداف البطولة عدة مرات، كما نافس عدة مرات أيضا على لقب أفضل لاعب في العالم، لكنه لم يحصل عليه حتى الآن.