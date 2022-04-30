Reuters أنشيلوتي يحتفل صحبة لاعبي فريقه بلقب الليغا

أصبح المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يجمع بين ألقاب البطولة في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بعدما رفع الفريق رصيده إلى 81 نقطة بالفوز على إسبانيول 4-0، قبل 4 جولات من نهاية البطولة.

سجل رودريغو الهدفين الأول والثاني خلال الشوط الأول، ثم أضاف أسينسيو وكريم بن زيمة الهدفين الثالث والرابع في الشوط الثاني.

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وبذلك وسع ريال مدريد الفارق بينه وبين إشبيليه، صاحب المركز الثاني، إلى 17 نقطة، بينما يقبع برشلونة في المركز الثالث، برصيد 63 نقطة وله مباراة مؤجلة، لو فاز بها سيقفز إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن إشبيليه، وبفارق 16 نقطة عن الريال.

وتضم حقيبة ألقاب أنشيلوتي عدة ألقاب متنوعة منها لقب الدوري الإيطالي "سيري إيه" والدوري الفرنسي "ليغ 1" والدوري الانجليزي الممتاز "بريميير ليغ"،والدوري الألماني "بوندز ليغا".

وكان الريال بحاجة فقط للتعادل أمام لتأمين اللقب لكنه حقق فوزا سهلا بسبب الهدفين المبكرين لرودريغو.

وسجل اللاعب البرازيلي الهدف الأول من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 33 من المباراة، ثم عاد بعد 11 دقيقة لتعزيز النتيجة بالهدف الثاني.

Getty Images سجل رودريغو هدفين في الشوط الأول

وفي الدقيقة 55، سجل أسينسيو الهدف الثالث من هجمة مرتدة، قبل أن يختم بن زيمة بالهدف الرابع.

ويستضيف الريال مانشستر سيتي، الانجليزي في عودة نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، "شامبيونز ليغ" الأربعاء، وهو بحاجة للفوز بفارق هدف على الأقل للعبور لنهائي البطولة، في انتظار الفائز من ليفربول وفيلاريال.

وبذلك رفع ريال مدريد رصيده من ألقاب "الليغا" إلى 35 بطولة، وبفارق 9 ألقاب بينه وبين برشلونة، الذي حقق اللقب نفسه، 26 مرة آخرها عام 2019.

يذكر أن برشلونة هو الفريق الذي فاز بأول لقب للبطولة عام 1929، والتي أجريت بمشاركة 10 فرق فقط، ومن 18 جولة، وحسمها برشلونة برصيد 25 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

أنشيلوتي يصنع التاريخ

تم استدعاء أنشيلوتي الصيف الماضي لتولي مسؤولية الفريق للمرة الثانية، بعد مغادرة زين الدين زيدان. وكان أنشيلوتي قبلها يقود فريق إيفرتون الانجليزي لمدة عام ونصف.

وفاز أنشيلوتي البالغ من العمر 62 عاما بخمسة ألقاب كبرى خلال عامين فقط مع الريال خلال فترته الأولى بين عامي 2013 و 2015. لكن رغم ذلك لم يجدد النادي الملكي تعاقده.

أول ألقاب أنشيلوتي كمدير فني كان مع أيه سي ميلان الإيطالي عام 2004، وهو الفريق الذي حقق معه البطولة نفسها مرتين كلاعب خلال الثمانينات من القرن الماضي.

وبعد ذلك فاز مع تشيلسي بلقب البريميير ليغ، عام 2010، قبل أن يحقق لقب "ليغ 1" مع باريس سان جيرمان عام 2013، ثم البوندز ليغا مع بايرن ميونيخ عام 2017.

ويمكن أن يضيف أنشيلوتي لقب دوري الأبطال إلى خزائنه، حال تخطى مانشستر سيتي الأربعاء، ليصل إلى المباراة النهائية.

ولو فاز أنشيلوتي باللقب، سيكون الوحيد الذي يحقق دوري الأبطال 4 مرات كمدير فني، حيث فاز بدوري الأبطال مع ميلان عامي 2003 و2007، ومع ريال مدريد عام 2014.