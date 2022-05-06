Getty Images

أعلنت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة غوتشي عن عزمها البدء في قبول المدفوعات بالعملات المشفرة في بعض متاجرها في أمريكا.

وسيتمكن العملاء من الدفع باستخدام عدد من العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم وليتكوين.

وسيتم إطلاق الخدمة في وقت لاحق من هذا الشهر في بعض منافذ البيع الرئيسية، بما في ذلك روديو درايف في لوس أنجلوس ووستير ستريت في نيويورك.

وتنضم غوتشي، المملوكة لشركة كيرينغ الفرنسية، إلى عدد متزايد من الشركات التي بدأت في قبول العملات الرقمية.

وقالت الشركة إنها ستتلقى مدفوعات أيضا بعملات شيبا إينو ودوجكوين وهي عملة مشفرة تم إنشاؤها في الأصل على سبيل المزاح.

وسَيُرسل بريد إلكتروني للعملاء الذين يدفعون في المتاجر بعملات مشفرة مع رمز الاستجابة السريعة لاستخدامه مع محفظة الأصول الرقمية عبر تطبيق المعاملات المالية الذي يعمل على الأجهزة المحمولة.

ورموز QR - أو الاستجابة السريعة - هي المربعات السوداء والبيضاء الشبيهة بالباركود التي يمكن قراءتها بواسطة الهواتف المحمولة وقد تم استخدامها على نطاق واسع بشكل متزايد منذ بداية الوباء.

وقالت العلامة التجارية إنها تخطط لتطبيق هذه السياسة في جميع متاجر أمريكا الشمالية التي ستعمل بها مباشرة في المستقبل القريب.

مخاوف وحماسة في السلفادور بعد إقرار بيتكوين عملة رسمية

الصين تحظر التداول بالعملات الرقمية

ما مستقبل العملات الرقمية وما علاقتها بتغير المناخ؟

ويمثل الإعلان من قِبل هذه العلامة التجارية رفيعة المستوى خطوة أخرى إلى الأمام لقبول العملات المشفرة من قبل الشركات الرئيسية.

وغوتشي هي أحدث اسم كبير يعلن أنه سيقبل العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

وتقبل بعض أكبر العلامات التجارية في العالم الآن العملات الرقمية، بما في ذلك عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت وشركة الاتصالات الأمريكية AT&T وسلسلة مقاهي ستاربكس.

وفي العام الماضي، أصبحت بيتكوين أيضا عملة قانونية في دولتين هما السلفادور وجمهورية إفريقيا الوسطى.

ومنذ أن قالت السلفادور إنها ستسمح للمستهلكين باستخدام العملة المشفرة في جميع المعاملات، إلى جانب الدولار الأمريكي، حثها صندوق النقد الدولي على التراجع عن قرارها.