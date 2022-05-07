ما إن أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية مشتركة مع الفنان المغربي سعد لمجرد، حتى ثار الجدل في صفوف جماهيرها ومحبيها. فمن المعلقين من عبّر عن إعجابه بالأغنية الجديدة وطابعها الرومانسي، ومنهم من عبر عن صدمته في الأغنية من أول دقيقة.

وفي أحد مشاهد الأغنية المصورة التي حملت عنوان "من أول دقيقة" تظهر إليسا وهي تتكأ على كتفي سعد لمجرد قبل أن يعلو صوتها بالغناء وهي تقول "من أول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفتي بمئة طريقة تغيري حال بحال".

بالنسبة للبعض، بدا المشهد عاديا كغيره من المشاهد الرومانسية التي تميزت بها أغاني إليسا التي يلقبها عشاقها بملكة الإحساس.

لكن أصوات الكثيرات تعالت تندد وتنتقد الفنانة اللبنانية معتبرة أغنيتها الأخيرة بمثابة "صفعة" في وجه الناجيات من العنف بكافة أشكاله.

تأثير الفنان على الجمهور

لطالما عبرت إليسا عن دعمها لقضايا جدلية وعٌرفت بتصريحاتها الجريئة، حتى تحولت في نظر البعض إلى رمز للتمرد والشجاعة.

وخلافا للكثيرات من زميلاتها اللواتي اتهمن بالدفاع عن "المنظومة الذكورية"، تبدو إليسا حريصة على تسجيل موقفها الداعم للمساواة بين الجنسين والرافض للوصاية على المرأة.

ومن يطالع حسابها على تويتر، سيلاحظ أن إليسا تعرف نفسها كمدافعة عن حقوق النساء.

كما أنها قدمت أعمالا عديدة تحث فيها النساء على كسر حاجز الصمت والتصدي للعنف المسلط عليهن وعدم تقبل الإهانة تحت أي ظرف.

ففى عام 2012 طرحت أغنية "مباحة ليك" التي اعتبرت بمثابة صرخة في وجه المتحرشين.

وفي أغنيتها "يا مرايتي"، جسدت إليسا شخصية إمرأة تناجي مرآتها وتشكو لها معاناتها من العنف الزوجي لتنتفض في ختام الأغنية وتوجه رسالة لكل امرأة تعرضت للعنف قائلة: "اكسري صمتك وما تكسري صورتك بالمراية".

تبنت إليسا هذا النهج من الأغاني خلال السنوات الأخيرة، ولكن تلك الأعمال الفنية لا تكفي وحدها للتأكيد على أن الفنانة تحمل وعيا حقيقيا بأهمية النضال النسوي، بحسب رأي الكثيرات ممن هاجمن إليسا بعد تعاونها مع سعد لمجرد.

وسبق أن وُجهت إلى المغني المغربي تهم التعنيف والاغتصاب في أربع قضايا لم يصدر حكم نهائي في أي منها حتى الآن.

وقد ألقي القبض على المجرد أول مرة للاشتباه في ضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010، وبعدها بست سنوات، اتهم بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية ثم أُطلق سراحه بكفالة في أبريل/نيسان 2017 مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه في انتظار المحاكمة.

وقد انتشرت حملات عديدة تطالب بإلغاء حفلات لمجرد في أكثر من دولة. وقد نجحت إحدى تلك الحملات في إيقاف حفل للمغنى المغربي في القاهرة عام 2020 ومنع عرض حلقة تلفزيونية عبر قناة مصرية كان هو ضيفها الرئيسي.

وكان سعد لمجرد كان قد علق في حوار صحفي على تلك الحملات بأنها تتدخل في حياته الخاصة، مطالبا الجمهور بالاهتمام فقط بما يقدمه من أعمال فنية.

وفضلت الفنانة اللبنانية تجاهل الانتقادات التي طالتها واكتفت بإعادة نشر التدوينات والمقالات المحتفية بنجاح أغنيتها الجديدة.

وقد احتلت الأغنية مراكز متقدمة في لائحة الأغاني الأكثر استماعا، إذ سجلت أكثر من 9 ملايين مشاهدة على قناة إليسا على موقع يوتيوب بعد مرور يومين على طرحها.