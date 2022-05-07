AFP

يتعين على الأفغانيات تغطية وجوههن في الأماكن العامة للمرة الأولى منذ عقود، بموجب مرسوم أصدرته حركة طالبان.

وقد يؤدي عدم امتثال المرأة لهذا القرار وتجاهل تحذيرات رسمية لأفراد أسرتها من الرجال.

وفرضت طالبان ارتداء البرقع إبان توليها السلطة في التسعينيات.

لكن الحركة لم تطالب بارتدائه في المدن الأفغانية منذ سيطرتها على البلاد العام الماضي.

وترتدي الكثير من النساء في أفغانستان البرقع بالفعل. لكن بعضهن، خاصة في المناطق الحضرية، يرتدين أغطية رأس فقط.

وصدر المرسوم عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحكومة طالبان.

ووصف مسؤولو طالبان المرسوم بأنه "نصيحة"، لكنهم وضعوا مجموعة محددة من الخطوات التصعيدية لأي شخص لا يمتثل:

في بادئ الأمر، سيتم زيارة منزل المرأة والتحدث إلى زوجها أو أخيها أو والدها

في الخطوة التالية، يتم استدعاء ولي الأمر من الرجال للوزارة

وقد سيمثل ولي الأمر أمام المحكمة، ويمكن أن يُسجن لمدة ثلاثة أيام

وتستهدف العديد من القواعد الصارمة التي تفرضها طالبان على الحياة اليومية النساء.

وأصبحت أفغانستان البلد الوحيد في العالم الذي يفرض قيودا على التعليم حسب الجنس، وهي نقطة شائكة رئيسية في محاولات طالبان للحصول على الشرعية الدولية.

ومنعت فتيات من تلقي التعليم الثانوي، وتم حل وزارة شؤون المرأة، وفي الكثير من الحالات لا يسمح للنساء بالعمل.