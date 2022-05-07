AFP

قررت شركات الطيران النيجيرية إيقاف رحلاتها الجوية المحلية إلى أجل غير مسمى احتجاجا على التكلفة المتصاعدة لوقود الطائرات.

وقال تحالف لشركات الطيران إن تكلفة الوقود ارتفعت أربعة أضعاف تقريبا هذا العام.

وأضاف التحالف الذي يضم تسع شركات: "لا توجد شركة طيران في العالم يمكنها استيعاب هذه الصدمة المفاجئة، والمتمثلة في الارتفاع الكبير في أسعار الوقود خلال فترة قصيرة".

ونتجت هذه الزيادات بشكل أساسي عن الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأوضح التحالف أن شركات الطيران اضطرت إلى دعم خدماتها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وشهدت رحلات الطيران عمليات إلغاء وتأجيل منذ مارس/آذار الماضي، وغالبا ما كان ذلك بسبب نقص وقود الطائرات. كما تضاعف سعر التذاكر ثلاث مرات على بعض المسارات في الأسابيع الأخيرة.

ويدفع المسافرون في نيجيريا الأسعار بالعملة المحلية التي انخفضت قيمتها. ومع ذلك، يجب أن تدفع الشركات لموردي الوقود بالدولار الأمريكي.

ومع أن نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، يستورد البلد جميع وقود الطائرات تقريبا.

وأعلن تحالف مشغلي الرحلات الجوية "أيه أو أن"، أنه أبلغ الحكومة والنواب وشركة النفط المملوكة للدولة والاتحاد الذي يمثل بائعي الوقود بضرورة اتخاذ إجراء ما لخفض التكاليف.

وقال إنه لا يمكن تحميل هذه الزيادات بشكل كامل إلى الركاب لأنهم "يواجهون بالفعل الكثير من الصعوبات".

ولم تعلق الحكومة بعد على الإضراب المخطط له.

مخاوف من الخطف

واعتذرت شركات الطيران للعملاء عن تعليق الرحلات الجوية إلى أجل غير مسمى ونصحوهم باتخاذ ترتيبات بديلة.

وقال مدير إحدى شركات الطيران لبي بي سي، إن التعليق لن يؤثر على الرحلات الدولية، على الرغم من أن تلك الرحلات التي لديها مسارات داخلية سوف تتأثر.

وسيتسبب هذا في اضطراب كبير للمسافرين في نيجيريا، كما أنه ضربة أخرى لأحد أكبر الاقتصادات في أفريقيا، وفقا لما ذكره مراسل بي بي سي من العاصمة أبوجا، إسحاق خالد.

ويقول خالد إن الرحلات الجوية غالبا ما تكون الخيار المفضل للسفر هذه الأيام لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفها بسبب انعدام الأمن على الطرق في جميع أنحاء البلاد.

وتنتشر عصابات تخطف رهائن على الطرق السريعة في نيجيريا.

وكان هناك غضب عام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تعليق الرحلات الداخلية.

ولا تعد القطارات آمنة أيضا، ففي الشهر الماضي استهدف قطارا على الخط السريع بين أبوجا ومدينة كادونا، وتم احتجاز 62 شخصا على الأقل كرهائن.

وبحسب شركة إدارة المخاطر الأمنية، بيكون كونسالتنغ، قُتل أكثر من 3500 شخص في نيجيريا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.