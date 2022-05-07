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أعلن الجيش الأوكراني أنه استعاد السيطرة على خمس قرى شمال شرق خاركيف، حيث يواصل هجومه المضاد على القوات الروسية التي تقصف المدينة.

ويقول معهد دراسة الحرب، ومقره الولايات المتحدة، إن الأوكرانيين قد يحررون خاركيف قريبا من تهديد المدفعية الروسية.

ولكن القصف الروسي استمر في 24 ساعة الأخيرة على خاركيف.

فقد ذكر مسؤول محلي أن صاروخا سقط على سقف المتحف الوطني، الذي يحمل اسم الفيلسوف الأوكراني، غريغوري سكورودوفا. وأضاف أن المشرف على المتحف، أوليه سينيهوبوف، البالغ من العمر 35 عاما، أصيب في القصف.

وتظهر صور نشرت على موقع إنستاغرام حجم الدمار الذي ألحقه الصاروخ بالبناية.

وقال سينيهوبوف، على إنستاغرام، إن المعروضات نقلت إلى مكان آمن في وقت سابق.

وواصلت روسيا عملياتها في منطقة دونباس، محققة تقدما صغيرا ولكن مكلفا حول مدينة سيفيرودونيتسك، التي أوشكت على تطويقها.

وفي مدينة ماريوبول، خرجت قافلة تقل 50 امرأة وطفلا وشيوخا من مصنع أزوفستال للصلب يوم الجمعة، بحسب نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك.

ووصفت المسؤولة الأوكرانية عملية الإجلاء بأنها "بطيئة للغاية"، واتهمت روسيا بإرجاء الجهود بخرقها وقف إطلاق نار محلي يسمح للمدنيين بالمغادرة.

لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنه تم إجلاء 50 مدنيا يوم الجمعة وأن العملية ستستمر اليوم.

وأضافت فيريشوك "سنواصل صباح الغد عملية الإخلاء". ويعتقد أن حوالى 200 مدني يختبئون في المصنع.

BBC

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قواته مستعدة لمنح المدنيين ممرا آمنا، لكن يجب على المقاتلين الاستسلام.

وكان بوتين قد أعلن بالفعل الانتصار في ماريوبول، وأمر قواته بإغلاق الموقع الصناعي المترامي الأطراف - الذي تم تصميمه خلال الحرب الباردة ليكون بمثابة مخبأ نووي ولديه شبكة من الأنفاق تحت الأرض - بدلا من محاولة السيطرة عليه.

EPA تمكن 50 مدنيا من مغادرة مجمع الصلب في ماريوبول

"عودة القوات"

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أي اتفاق مع روسيا يجب أن يكون قائما على عودة القوات الروسية إلى المواقع التي كانت تتمركز فيها قبل بدء الغزو في فبراير/شباط الماضي.

وشدد زيلينسكي في كلمة له ألقاها عبر الفيديو أمام مؤسسة بحثية في لندن على أن هذا المطلب يمثل الحد الأدنى الذي يمكن قبوله.

إلا أن الرئيس الأوكراني لم يأت على ذكر شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مشيرا في الوقت عينه إلى أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد.

وحث بايدن الكونغرس الأمريكي على تمرير حزمة مالية تبلغ 33 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل مساعدات عسكرية بـ20 مليار دولار وتستمر خمسة أشهر لدعم كييف في الحرب التي تخوضها ضد روسيا.

وأشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن قيمة المساعدات الجديدة بلغت 150 مليون دولار، موضحا أنها تشمل 25 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم وأجهزة رادار مضادة للبطاريات لكشف مواقع مرابض المدفعية الروسية وأجهزة تشويش للاتصالات.

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ويأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه البنتاغون التقارير التي نشرتها وسائل إعلام محلية وتفيد بأن المخابرات الأمريكية ساعدت أوكرانيا في قتل كبار الجنرالات الروس وإغراق طراد موسكفا.

وفي إفادة صحفية يوم الجمعة، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن أوكرانيا "تتخذ القرارات" عندما يتعلق الأمر بكيفية استخدامها للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.

وأضاف كيربي أن أوكرانيا تجمع بين المعلومات الاستخبارية من العديد من البلدان وأن الولايات المتحدة "ليست المصدر الوحيد للاستخبارات والمعلومات للأوكرانيين".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تُكشف هوياتهم القول إن أوكرانيا سألت الولايات المتحدة عن سفينة تبحر إلى الجنوب من أوديسا، فقالت الولايات المتحدة إن السفينة هي موسكفا وساعدت في تأكيد موقعها، ثم ضربتها أوكرانيا بصاروخين.