BBC

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب المسؤولية عن الحرب في أوكرانيا، وذلك خلال خطابه بمناسبة عيد النصر.

وقال إن العام الماضي شهد توترا مع دول أوروبية، ومع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مضيفا أن روسيا "تحث أوروبا على التوصل إلى تسوية عادلة، ولكنهم لا يريدون الاستماع" إلى مطالبنا.

وأشار إلى أن الناتو بات "يمثل تهديدا واضحا لبلدنا ولحدودنا"، ولذا أقدمت موسكو على بدء هجوم داخل أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

ولم يتضمن خطاب بوتين أي إعلان مهم، كما توقع البعض.

وتنظر الكثير من دول العالم وهيئات دولية، مثل الأمم المتحدة، إلى روسيا على أنها هي المعتدي على أوكرانيا، وإلى عملية موسكو على أنها غزو غير قانوني.

وقال الرئيس الروسي - في خطابه - إن القوات الروسية والمتطوعين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا "يقاتلون من أجل الوطن الأم ومستقبله"، واتهم الغرب بأنه كان يحضر "لغزو أرضنا".

وأضاف أن "عمليته العسكرية الخاصة" كانت ضرورية وكانت "القرار الصائب".

وتعهد بوتين بأن الدولة ستفعل "كل شيء" لرعاية الأسر التي تعاني من الفجيعة التي سببتها حرب أوكرانيا.

وقال إن "موت أي جندي أو ضابط مؤلم لنا".

وأشار الرئيس الروسي إلى التوتر مع الدول الأوروبية والناتو، قائلا إنهم كانوا يستعدون لعملية عقابية في دونباس بشرق أوكرانيا.

وقال: "في كييف كانوا يقولون إنهم قد يحصلون على أسلحة نووية، وبدأ الناتو في استكشاف الأراضي القريبة منا، وأصبح ذلك تهديدا واضحا لبلدنا ولحدودنا. كان كل شيء يشير إلى أن هناك حاجة للقتال.

وكان الرئيس الروسي قد بدأ خطابه يوم النصر في الساحة الحمراء في موسكو بإخبار المقاتلين الروس بأنهم يقاتلون من أجل أمن روسيا.

وهنأ قدامى المحاربين في يوم "النصر العظيم"، الذي يحتفل فيه بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

ودعا بوتين إلى التزام الصمت لمدة دقيقة حدادا على الروس الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية، والجنود الذين يقاتلون من أجل روسيا في دونباس.

وأنهى حديثه وسط هتافات الجنود في الميدان الأحمر وطلقات المدفعية والنشيد الوطني الروسي.

وضم الاحتفال آلاف الجنود وعرضا جويا - يتضمن الطائرة التي سيستخدمها بوتين في حالة نشوب صراع نووي.

وألغي هذا العام جزء من العرض الجوي لسوء أحوال الطقس.

Reuters بوتين يصافح بعض الحضور.

"روسيا ضحية"

قالت كاتارزينا زيسك، المتخصصة في الشؤون العسكرية الروسية ، لبي بي سي إنه لم يكن مفاجئا أن نسمع فلاديمير بوتين يربط الحرب الحالية في أوكرانيا بالحرب العالمية الثانية، و"يمجد الماضي السوفييتي مستغلا الحنين السوفييتي المنتشر إلى حد بعيد في روسيا".

Reuters آلاف من الجنود شاركوا في الاحتفال.

وتقول إن بوتين كرر اتهامات الناتو بالتخطيط لهجوم نووي، وتحدث عن محاربة "النازيين الأوكرانيين".

وتضيف أن هذا جزء من خطة لتصوير روسيا على أنها واقعة تحت الحصار، والإشارة إلى أن أي فشل في روسيا منذ التسعينيات كان سببه الغرب.

وتقول: "إنه يضع روسيا موضع الضحية"، من أجل تبرير هذه الحرب وجعلها منطقية".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، سجلت منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط ما لا يقل عن 2345 حالة وفاة مدنية و 2919 جريحا في أوكرانيا. ويعتقد أيضا أن آلاف المقاتلين قتلوا أو أصيبوا من الجانبين.

ويعتقد أن أكثر من 12 مليون شخص فروا من ديارهم منذ بدء الصراع، حيث غادر 5.7 ملايين إلى البلدان المجاورة ونزح 6.5 ملايين آخرين إلى مناطق أخرى داخل البلاد.

ماذا قال الرئيس الأوكراني؟

نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رسالة بالفيديو لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. وقال إن بلاده ستنتصر في حربها مع روسيا.

Reuters عيد النصر يحيي ذكرى انتصار السوفييت على ألمانيا النازية عام 1945.

كما قال إن أوكرانيا لن تفرط لروسيا في "قطعة واحدة من أرضنا".

وقال: "نحن نكافح من أجل نصر جديد. الطريق إلى ذلك صعب، لكن ليس لدينا شك في أننا سنفوز".

وقال زيلينسكي، إن قصف روسيا للمدن، والترحيل الجماعي للمدنيين يعكس جرائم نازيين.

ردود فعل

استغل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرغ، يوم النصر لدعوة الزعيم الروسي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا على الفور.

EPA قاذفات صواريخ باليستية روسية تسير عبر الميدان الأحمر خلال العرض العسكري ليوم النصر في موسكو.

وقال لصحيفة دي فيلت الألمانية: إن فلاديمير بوتين يجب أن يسحب قواته من أوكرانيا ويبدأ مفاوضات سلام.

وأضاف: "أننا نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا، وسنواصل مساعدة البلاد في تأكيد حقها في الدفاع عن النفس".

ويقول ستولتنبرغ إن الرئيس الروسي استخدم بانتظام خطابه في 9 مايو/أيار لنشر الأكاذيب عن الغرب وانتقاد الناتو.

ورفض ادعاءات روسيا بأن الناتو تصرف بشكل عدواني، وأصر على أنه تحالف دفاعي أقيم لتأمين السلام ودعم قيم الحرية والديمقراطية.

واتهم بن والاس وزير الدفاع البريطاني الرئيس الروسي بتقديم "ادعاءات خيالية"، بما في ذلك الإيحاء بأن الناتو يستعد لمهاجمة روسيا.وقال والاس في تصريحات أدلى بها: "الرئيس بوتين قدم عددا من الادعاءات الخيالية لأشهر وسنوات حتى الآن ...".وأضاف أن أحد ادعاءاته أنه محاصر، ويمثل الناتو 6 في المئة من حدوده البرية. وهذا ليس حصارا إذا كانت 6 في المئة فقط من حدودك البرية هي دول الناتو.وقال "ادعى أن هناك قواعد للناتو في أوكرانيا، وأنا متأكد من أن السفير الأوكراني سيخبرك أنه لا توجد أي قواعد للناتو في أوكرانيا"."أعتقد أنه يؤمن بما يريد أن يصدقه. لكن اسمحوا لي أن أسجل هنا بشكل قاطع: الناتو وبريطانيا وأوروبا الشرقية لا يخططون لغزو روسيا ولم يفعلوا ذلك أبدا".