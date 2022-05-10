Getty Images امرأة تعطى الجرعة الرابعة من لقاح كوفيد.

خلصت تجربة بريطانية أجريت على عينة من الأشخاص إلى أن أخذ جرعة رابعة من لقاح كوفيد المعزز يزيد من الحماية ضد كوفيد-19، وبخاصة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.

لكن العلماء يقولون إن أي حماية قصيرة الأجل ضد انتقال العدوى من المرجح أن تنخفض سريعاً.

وكانت المملكة المتحدة قد بدأت بتوزيع الجرعة الرابعة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في أبريل/ نيسان.

وقد يتم توزيع الجرعة الجديدة من اللقاح على فئة أكبر من الناس في بريطانيا في الخريف القادم، لكن أي قرار بهذا الخصوص سيستند إلى نصيحة من اللجنة المشرفة على اللقاحات في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن تبحث فيما إذا كان هناك انتشار لمتحورات جديدة تثير القلق، وكذلك في ضغط المصابين بكوفيد على المستشفيات.

وبدأت بعض الدول، مثل إسرائيل وألمانيا، بالفعل بتقديم الجرعة الرابعة لكافة البالغين.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، ساجد جافيد، إن نتائج الدراسة تُعتبر "دليلاً إضافياً يؤكد على أهمية إقبال الأشخاص على أخذ الجرعة المعززة حالما يصبحون مؤهلين لها".

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ووجدت الدراسة التي شملت 133 شخصاً، وأجريت بعد أسبوعين من أخذهم الجرعة الرابعة، أن اللقاحات "تحملها الجسم بشكل جيد" وأنها "عززت المناعة".

وقال الباحثون إن "ذروة الاستجابة بعد الجرعة الرابعة كانت مماثلة، وربما أفضل من، ذروة الاستجابة بعد الجرعة الثالثة".

وضع أفضل

لكن الدراسة، التي نُشرت في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، خلصت إلى نتيجة مفادها أن من المرجح أن الزيادة الكبيرة في الأجسام المضادة لفيروس كوفيد ستنخفض سريعاً، كما لوحظ بعد أخذ الجرعة الثالثة.

وتم إعطاء جميع المشاركين في الدراسة، بعضهم فوق سن السبعين والبعض الآخر تحت سن السبعين، جرعة من لقاح فايزر أو نصف جرعة من لقاح موديرنا بعد نحو ستة أشهر من أخذهم للجرعة الثالثة.

وقال البروفيسور سول فوست، المسؤول عن دراسة "كوف-بوست" من جامعة ساوثمبتون: "حصل تعزيز جيد للمناعة في كافة الفئات، وبخاصة بالنسبة للأشخاص فوق سن 70 عاماً، وكان التعزيز أعلى قليلاً بالنسبة لنصف الجرعة من لقاح موديرنا".

وتعزز كذلك جزء آخر من جهاز المناعة يدعى "الخلايا تي" بعد الجرعة الرابعة، الأمر الذي يوحي بأن الحماية التي تدوم فترة أطول ضد الإصابة الشديدة بالمرض زادت.

وأشار البروفيسور فوست إلى أن الموجة الأخيرة من متحور اوميكرون تعني أن معظم الأشخاص أصيبوا مؤخراً والآن لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة، وهو ما يعني أنه من المستبعد أن يستفيدوا كثيراً من أخذهم جرعة رابعة.

يُذكر أن الدراسة صغيرة الحجم وهناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث خلال إطار زمني أطول لمعرفة كم تدوم الاستجابة المناعية لدى الأشخاص الذين يأخذون الجرعة.

وتقرر هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة مدى سلامة اللقاحات للاستخدام بينما تختص اللجنة المشتركة المشرفة على التطعيم والتحصين بتقديم المشورة فيما يتعلق بالصحة.

Getty Images مراكز التطعيم في بريطانيا تعطي الجرعة الرابعة بالحجز المسبق وللمؤهلين فقط.

من هو المؤهل لأخذ الجرعة الرابعة؟

كبار السن من عمر 75 فأكثر

نزلاء بيوت رعاية المسنين

الأشخاص من عمر 12 سنة فأكثر الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

يمكن للأشخاص المؤهلين حجز موعد عبر الإنترنت بعد ثلاثة أشهر من الجرعة السابقة (91 يوماً). لكن، من أجل الحصول على الحماية القصوى، تنصح هيئة الصحة الوطنية بأخذ جرعة الربيع بعد مرور ستة أشهر على أخذك للجرعة الثالثة.