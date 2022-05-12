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وفقا لإرشادات رسمية جديدة، لن يتم ارتداء الكمامة في الرحلات الجوية والمطارات في دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الإثنين المقبل.

وقالت وكالة سلامة الطيران الأوروبية إن هذه الخطوة تتماشى مع سياسات كوفيد المتغيرة، بشأن النقل العام في جميع أنحاء أوروبا.

وفعلت بعض شركات الطيران الأمريكية الشيء نفسه في أبريل/نيسان، بعد أن ألغى قاض فيدرالي تفويض الحكومة بوضع الكمامة.

لكن وكالة سلامة الطيران الأوروبية قالت إن قواعد الكمامة "ستبقى مختلفة حسب شركة الطيران".

وقال باتريك كي، المدير التنفيذي للوكالة "اعتبارا من الأسبوع المقبل، لن تكون هناك حاجة لأن تكون الكمامة إلزامية في السفر الجوي في جميع الحالات، بما يتماشى على نطاق واسع مع المتطلبات المتغيرة للنقل العام بالنسبة للسلطات الوطنية في جميع أنحاء أوروبا".

وأضاف "إنه لمن دواعي الارتياح لنا جميعا أننا وصلنا أخيرا إلى مرحلة من الوباء يمكننا فيها البدء بتخفيف إجراءات السلامة الصحية".

"الحد من العدوى"

لكن الإرشادات الجديدة جاءت مع بعض النصائح التحذيرية من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقالت أندريا أمون، مديرة المركز، إنه على الرغم من أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزاميا، فمن المهم أن نتذكر أنه "جنبا إلى جنب مع التباعد الجسدي ونظافة اليدين الجيدة، يعد هذا أحد أفضل الطرق للحد من انتقال العدوى".

وقالت وكالتا الاتحاد الأوروبي إنه يجب على شركات الطيران تشجيع الركاب على ارتداء الكمامة في الرحلات الجوية القادمة أو المغادرة من الأماكن التي لا يزال يتعين ارتداؤها فيها.

وأضافتا أنه "علاوة على ذلك، اعتبارا من 16 مايو/أيار 2022، يجب على مشغلي الطائرات، خلال اتصالاتهم قبل الرحلة وكذلك أثناء الرحلة، الاستمرار في تشجيع الركاب وأفراد الطاقم على ارتداء الكمامة أثناء الرحلة وكذلك في المطار، حتى عندما يكون ارتداء الكمامة غير مطلوب".

قامت بعض شركات الطيران التي تسافر من بريطانيا وإليها بالفعل بإزالة شروط ارتداء الكمامة حيث لا تتطلب وجهات السفر النهائية ذلك.

وقالت شركة الطيران الاقتصادي "رايان إير" إنها ستلغي إلزامية ارتداء الكمامة على رحلات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، بما يتماشى مع توجيهات وكالة سلامة الطيران الأوروبية الجديدة.

في مارس/آذار، قالت شركة "إيزي جيت" هي الأخرى إن ارتداء الكمامة سيكون اختيارا شخصيا حيث لم تعد الكمامة مطلوبة قانونا.

وقال متحدث باسم "إيزي جيت": "نرحب بهذا التوجيه من وكالة سلامة الطيران الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ونواصل حث الحكومات الأوروبية على اتباع نهج منسق في إلغاء شرط على متن الطائرات، لجعلها سهلة وواضحة للعملاء".