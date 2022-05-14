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انتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وام".

وأفادت الوكالة بأن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب اليوم بالإجماع محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة.

ويأتي ذلك بعد يوم من وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي كان رئيسا للبلاد منذ عام 2004.

ووري جثمان الرئيس الراحل الثرى في مقبرة البطين في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية الجمعة. كما أعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة أربعين يوما.

ونقلت وكالة "وام" عن بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة اليوم السبت أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب محمد بن زايد آل نهيان خلفا لخليفة بن زايد.

وأصبح الشيخ محمد وليا لعهد أبو ظبي في نوفبر /تشرين الثاني 2004.