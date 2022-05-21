PA Media

قال يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه لا يعاني من أي ضغوط في سعيه لتحقيق الرباعية هذا الموسم.

وجاءت هذه التصريحات قبل الجولة الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ لا تزال المنافسة قائمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، المتصدر حاليا بفارق نقطة واحدة.

وخلال الموسم الحالي فاز ليفربول بلقبين حتى الآن: كأس كاراباو، وكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم. كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة خلال المواسم الخمسة الماضية.

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن ليفربول من تقليص فارق واسع بينه وبين المتصدر مانشستر سيتي بلغ 14 نقطة في بعض الأوقات خلال الموسم الحالي، وأصبح على بعد نقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة المرتقبة يوم الأحد.

ويستضيف السيتي فريق أستون فيلا، الذي يدربه نجم ليفربول السابق ستيفين جيرارد، بينما يلتقي ليفربول ولفرهامبتون.

ولكي يفوز ليفربول بالبطولة عليه أن يحقق الفوز وينتظر تعثر السيتي ولو بالتعادل.

وقال كلوب "بالنسبة لنا، إنه أمر إيجابي، ومميز".

وحسم ليفربول لقبيه المحليين هذا الموسم بالفوز على تشيلسي في نهائي البطولتين.

وبنهاية مباراة ليفربول الأحد أمام ولفرهامبتون، يبدأ الفريق استعداداته لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد في باريس في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

لكن كلوب قال إن فريقه لا يستشعر أي ضغوط، في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن مانشستر سيتي كان متصدرا لفترات طويلة هذا الموسم.

وقال "لا يمكن أن أتحدث عن وجود ضغوط على الفريق المنافس، لكن بالنسبة لنا لا يوجد أي ضغوط".

وأضاف "لو كان لديك ما يمكن أن تخسر، فالأمر يبدو مختلفا لكننا لسنا كذلك".

وواصل كلوب "نعرف أننا نسعى للفوز بكل مباراة، لكن هذا ما نقوم به بالفعل منذ فترة".

وقال: "الأمر ليس متعلقا بماذا لو؟ ولسنا نعلم حقا لو كان هذا هو الموقف بالنسبة، لسيتي، حقيقة لا أعرف".

وقال "لقد مررنا بمواقف مشابهة في السابق، ونعرف أنه ليس أمرا سهلا، لكن في أغلب الأوقات عرفنا كيف نتعامل معه".

واختتم كلوب قائلا "لا سبب لدي، لأظن أن سيتي يعانون من الضغوط، لكن الموقف مختلف بالنسبة لنا، يجب علينا أن نواصل الضغط ونحاول، ثم نرى ما النتيجة".

وقبل الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 90 نقطة ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 89 نقطة.