قتل ستة أشخاص من جراء انهيار مبنى لا يزال تحت الإنشاء في جنوب غربي إيران، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وقالت منظمة الهلال الأحمر الإيرانية إن فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إخراج 32 شخصا من أنقاض مبنى متروبل الإداري في عبادان.

وثمة مخاوف من أن "عشرات" الأشخاص علقوا وسط أنقاض المبنى بعد انهياره.

وأظهرت صور من موقع الحادث سقوط كتل خرسانية وعوارض من الصلب في الطريق أمام المبنى المنهار، مما أسفر عن تحطم عدد من السيارات.

وقال مسؤولون إن التحقيق يجري في الوقت الراهن لمعرفة أسباب انهيار المبنى.

وأعلن المدعي العام في مدينة عبادان حميد مرواني بور أن السلطات ألقت القبض على مالك المبنى والمقاول المسؤول عنه.

وقالت وكالة الأنباء "إرنا" إن المبنى يقع في أحد أكثر الشوارع التجارية في عبادان ازدحاما، وأن الأدوار الأولى منه كانت مفتوحة لعدة أيام بينما تستمر أعمال البناء في الأدوار العليا.

وقال شهود عيان إن الحادث الذي وقع يوم الاثنين كان مفاجئا للجميع.

وقال أحمد، أحد ملاك المتاجر، إنه اعتقد في البداية أن ما حدث كان "زلزال".

وقالت منظمة الهلال الأحمر الإيرانية إن فرق الإنقاذ من عبادان والمدن المجاورة لها هرعت إلى موقع الحادث إضافة إلى عدد كبير من سيارات الإسعاف التي توجهت إلى الموقع أيضا.

وسادت مخاوف في البداية من أن حوالي 80 شخصا محاصرون تحت الأنقاض، لكن فرق الإنقاذ خفضت هذا الرقم إلى "عشرات" الأشخاص.

وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إن أغلب هؤلاء الأشخاص كانوا يتسوقون في الطابق الأرضي في الأجزاء التي تم الانتهاء من أعمال البناء بها.

وخرج سكان غاضبون في مدينة عبادان إلى الشوارع في احتجاج على إجراءات الإدارة المحلية في مدينتهم. وأظهر فيديو متظاهرين يهتفون: "اليوم هو يوم حداد على عبادان المسكينة".

وأظهر فيديو آخر حشودا من الناس خلف عمدة المدينة حسين حميد بور بالقرب من موقع الانهيار.

وفي 2017، قتل 20 شخصا من بينهم 16 من فرق الإطفاء إثر حريق شب في مبنى المكون من 17 طابقا في العاصمة الإيرانية طهران، مما أدى إلى انهيار المبنى.